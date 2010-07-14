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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

79 میلیارد ریال کالا از گمرک لرستان صادر شد

79 میلیارد ریال کالا از گمرک لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمرگ استان لرستان از صادرات 79 میلیارد ریال کالا از این استان خبر داد.

داریوش بابایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این میزان کالا در سه ماه نخست سالجاری به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به صادرات 19 قلم کالا، یادآور شد: این کالاها که شامل داروی انسانی و دامی، سنگ فروسیلیسیم، ورق آجدار آزبست، سیمان، لوله و اتصالات پلی پروپیلن، ظروف تفلون، مخزن پلاستیکی و مواد بهداشتی بوده است.

مدیر کل کمرگ استان لرستان تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی این استان به کشورهای یونان، ارمنستان، رومانی، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، عراق و ونزوئلا صادر شده است.

بابایی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو برابر و از نظر ریالی 91 درصد رشد داشته است.

وی همچنین به وضعیت واردات در استان اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده هفت قلم کالا به ارزش 42 میلیارد و 890 میلیون ریال به گمرک لرستان وارد شده است.

کد مطلب 1116603

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