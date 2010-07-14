79 میلیارد ریال کالا از گمرک لرستان صادر شد

داریوش بابایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این میزان کالا در سه ماه نخست سالجاری به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به صادرات 19 قلم کالا، یادآور شد: این کالاها که شامل داروی انسانی و دامی، سنگ فروسیلیسیم، ورق آجدار آزبست، سیمان، لوله و اتصالات پلی پروپیلن، ظروف تفلون، مخزن پلاستیکی و مواد بهداشتی بوده است.

مدیر کل کمرگ استان لرستان تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی این استان به کشورهای یونان، ارمنستان، رومانی، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، عراق و ونزوئلا صادر شده است .

بابایی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو برابر و از نظر ریالی 91 درصد رشد داشته است.

وی همچنین به وضعیت واردات در استان اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده هفت قلم کالا به ارزش 42 میلیارد و 890 میلیون ریال به گمرک لرستان وارد شده است.