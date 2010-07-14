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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فاضل حاجی زاده ابراهیمی با حکم کامران دانشجو - وزیر علوم به این سمت منصوب شد.

وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از انتصاب به این سمت، به عنوان مدیرکل امور اداری وزارت علوم، مدیرکل اموراداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سرپرست کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر فعالیت می کرده است.

در حکم انتصاب مهندس حاجی زاده ابراهیمی، سنجش و بهبود عملکرد کارکنان، تکریم شایسته مراجعان و پاسخگویی مناسب به شاکیان از وظایف اصلی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ذکر شده است.
 
پیش از این دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی مشاور وزیر و مدیرکل سابق دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم بود.
کد مطلب 1116606

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