مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فاضل حاجی زاده ابراهیمی با حکم کامران دانشجو - وزیر علوم به این سمت منصوب شد.

وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از انتصاب به این سمت، به عنوان مدیرکل امور اداری وزارت علوم، مدیرکل اموراداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سرپرست کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر فعالیت می کرده است.

در حکم انتصاب مهندس حاجی زاده ابراهیمی، سنجش و بهبود عملکرد کارکنان، تکریم شایسته مراجعان و پاسخگویی مناسب به شاکیان از وظایف اصلی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ذکر شده است.

پیش از این دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی مشاور وزیر و مدیرکل سابق دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم بود.