آزمون مرحله دوم دبیرستانهای سمپاد جمعه این هفته برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد تقی صابری با اعلام این خبر افزود: مواد درسی این آزمون شامل چهار درس دینی، ریاضی، علوم تجربی و ادبیات فارسی است که داوطلبان به 60 سئوال آزمون در مدت 80 دقیقه پاسخ خواهند داد که به هر پاسخ غلط آنها یک سوم نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش کارت ورود به آزمون را تا ساعت 24 روز پنجشنبه دریافت کنند.

نتایج آزمون مرحله اول ورودی تکمیل ظرفیت مراکز دبیرستانی استعداد های درخشان( سمپاد ) سه شنبه اعلام شده است.

