کنار کشیدن ترکیه از موضوع هسته ای ایران تبلیغات رسانه های غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت با اشاره به تبلیغات صورت گرفته در غرب در روزهای گذشته می نویسد: رسانه های غربی در روزهای گذشته اعلام کردند که "احمد داوداوغلو" وزیر خارجه ترکیه در گفتگویی تلفنی با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود از خروج آنکارا از بیاینه تهران خبر داده، اما مقامات آنکارا به شدت این موضوع را تکذیب می کنند و می گویند "اگر طرفین خواستار حضور ترکیه باشند آنکارا از این موضوع استقبال می کند".

از سوی دیگر یک مقام ناشناس آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ما از دیپلماسی ترکیه در موضوع هسته ای ایران قدردانی می کنیم، اما با این وجود کلینتون در مکالمه تلفنی با داوداوغلو اعلام کرده که اکنون نوبت ایران است تا با کانالهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای خود صحبت کند.

به گفته این مقام آمریکایی اکنون وظیفه هر کشوری است تا ایران را تشویق به برقراری این ارتباط کند.

حریت می نویسد : گفتگوی داوداوغلو و کلینتون در فضایی انجام شد که آژانس و گروه 1+5 در حال وارد کردن فشار بر ایران به منظور متقاعد کردن تهران برای آغاز مذاکرات در مورد موضوع هسته ای بودند و این در حالی است که صدور قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت موجب شد تا اقدامات ترکیه و برزیل برای به نتیجه رساندن طرح مبادله سوخت با تهران راه به جایی نبرد.

این روزنامه در ادامه به موضع ترکیه در خصوص قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران پرداخته و می نویسد : رای منفی ترکیه به قطعنامه جدید پرسش های زیادی را در امریکا بوجود آورد زیر آنکارا از متحدان اصلی واشنگتن در خاورمیانه و یکی از همپیمانان ایالات متحده در ناتو است.

در همین رابطه آمریکا خواهان کم شدن نقش ترکیه در مذاکرات با تهران است و این در حالی است که ایران تمایل به حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات آتی با 1+5 دارد. در این میان خبرهایی در مورد موافقت غرب با حضور این دو کشور در مذاکرات آتی با تهران منتشر شده اما گفتگوهای انجام شده میان مقامات واشنگتن و آنکارا و بروز شایعاتی در مورد کنار کشیدن ترکیه از موضوع هسته ای ایران باعث شده تا تردیدهایی در مورد ادامه حضور فعال آنکارا در موضوع هسته ای ایران شکل بگیرد.