پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه 22 تیر طرح ممنوعیت استفاده از برقع را با اجماع 335 نفر از نمایندگان به تصویب رساند و فقط یک نماینده با آن مخالفت کرد.

این طرح به‌زودی در ماه سپتامبر در سنای فرانسه به بحث گذاشته خواهد شد و بار دیگر به مجلس ملی بازخواهد گشت برای اینکه به تایید نهایی برسد.

در صورت موافقت سنای فرانسه و تبدیل لایحه ممنوعیت روبنده به قانون، زنانی که در اماکن عمومی فرانسه روبنده بپوشند تا ۱۹۰ دلار جریمه خواهند شد. همچنین مردانی که همسران خود را مجبور به این نوع پوشش کنند، به پرداخت ۳۰ هزار یورو و مجازات حبس به مدت یک سال محکوم خواهند شد.

نوسبام در جدیدترین اظهارات خود قوانین کشورهای اروپایی در مورد ممنوعیت پوشش صورت را مخالف با ارزشهای آزادی‌خواهانه می‌داند.

استفاده از پوشش صورت (برقع) در برخی کشورهای اروپایی ممنوع شده و در پارلمان برخی کشورهای اروپایی نیز مطرح شده است. در واقع عدم استفاده از برقع را می‌توان نوعی واکنش به مهاجرتهای فزاینده مسلمانان به کشورهای اروپایی دانست.

بر اساس این نوع نگرش برقع و پوشش نوعی تظاهر مذهبی به شمار می‌رود و نه نوعی لباس.

نوسبام برای عدم پذیرش ممنوعیت برقع چند استدلال می‌آورد.

نوسبام در اولین استدلال خود بحث پوشش را فراسوی تظاهر مذهبی می‌بیند و آن را نوعی لباس در نظر می‌گیرد. او معتقد است که برقع نیز مانند هر پوشش دیگر از جمله کلاه، برای ایمنی صورت و سر است.

او در استدلالی دیگر این موضوع را مرتبط با انسجام اجتماعی می‌کند. او معتقد است همانگونه که برخی از شهروندان می‌توانند از پوشش و لباسی خاص استفاده کنند در این صورت استفاده از پوشش صورت منعی ندارد و ممنوع کردن آن به نوعی عدم انسجام اجتماعی و پیوستگی و یکپارچگی در میان شهروندان منجر خواهد شد.

نوسبام در استدلال دیگر به موضوع مهمی اشاره می‌کند. او می‌گوید در تمام تصاویر پورنوگرافی و فیلمهای مبتذل و غیره به زن به مثابه یک کالا نگریسته می‌شود.

او می‌گوید چطور ممنوع کنندگان استفاده از برقع به این موضوع توجهی نشان نمی‌دهند. اگر بخواهیم بر اساس معیارهای آزادی سخن بگوییم باید این ممنوعیت در مورد تولید کالاهای مبتذل اعمال شود.