به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی فیلم‌های لینچ که حال و هوایی منحصر به فرد داشته و مخاطبان نخبه از آنها استقبال می‌کنند هرگز فروش مطلوبی در سینماها نداشته است، اما منتقدین و مخاطبان جدی‌تر سینما همواره این آثار را ستایش کرده‌اند.



لینچ که اخیرا و به واسطه بحران اقتصادی در پیدا کردن تهیه کننده و سرمایه گذار برای تولید فیلم‌هایش دچار مشکل شده، برای ساخت یک فیلم مستند دست به دامان هوادارانش شده تا با خرید یک تابلو اثر خود لینچ هزینه ساخت این فیلم را فراهم کنند.



این مستند " لینچ 3" نام دارد و به گفته لینچ سومین بخش از یک سه گانه درباره این فیلمساز و آثارش به شمار می رود. جالب آنکه دو قسمت قبلی این مستند را تا کنون کسی ندیده و حتی خبری درباره ساخت آنها منتشر نشده است.



در کارنامه سینمایی لینچ ساخت فیلم‌هایی چون " داستان سر راست" ، " بزرگراه گمشده" ،‌‌" توین پیکس " ،‌" مخمل آبی" و " قلبا وحشی" به چشم می‌خورد. فیلم " جاده مالهالند" لینچ به عنوان بهترین فیلم دهه نخست قرن بیست و یکم از سوی منتقدین آمریکایی شناخته شده است.

