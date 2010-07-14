جزئیات توافق جدید 30 ساله نفتی تهران - مسکو

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی و سرگئی اشماتکو وزیران نفت و انرژی ایران و روسیه امروز 23 تیر ماه توافق نامه جدیدی تحت عنوان "نقشه راه همکاریهای ایران و روسیه در حوزه انرژی" را در مسکو امضا کردند.

به دنبال این توافق جدید مقامات تهران - مسکو قرار است همکاریهای وزارت نفت ایران و فدراسیون انرژی روسیه در 9 بند در بخش بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به مدت 3 دهه توسعه یابد.

بر این اساس همکاری و سرمایه گذاریهای مشترک 2 کشور به مدت 30 سال در زمینه تبادل دانش فنی، انتقال فن آوری و تبادل تجربه‌ در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه در حوزه های استخراج و پالایش نفت و گاز، اکتشافات دریایی و پژوهش در چاههای نفت و گاز با توجه به سوابق دو کشور توسعه یابد.

از سوی دیگر پیگیری برای تاسیس بانک مشترک ایران – روسیه، توسعه همکاریها در حوزه های برق، انرژی هسته ای، انرژی های نو و تجدید پذیر، همکاری در زمینه ترانزیت، سوآپ نفت و گاز و افزایش تولید نفت خام از دیگر توافقهای جدید در این نقشه راه است.

این توافق جدید به دنبال تشکیل کارگروه مشترک ایران و روسیه حاصل شده است که پیش بینی می شود امکان همکاریهای بلند مدت را بین صنایع نفت و گاز ایران و روسیه به عنوان 2 قطب بزرگ دارنده ذخایر هیدروکربوری ایجاد کند.

در همین حال 2 کشور تاکنون 5 کمیته کاری در حوزه انرژی تشکیل داده اند و با توجه به وجود در مجموع 18 درصد از ذخایر جهانی نفت خام و 40 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در ایران و روسیه چشم انداز روشنی از ادامه همکاریهای این دو کشور ترسیم می شود.

از سوی دیگر تشکیل بورس مشترک نفت ایران و روسیه از دیگر محورهای سفر میرکاظمی به مسکو بوده که بر اساس اعلام کارشناسان 2 کشور با در اختیار داشتن 15 میلیون بشکه در روز تولید نفت از پشتوانه قوی برای ایجاد بورس برخوردارند و هیچ بورسی در هیچ کجای دنیا از چنین پشتوانه قوی برخوردار نیست.

به گزارش مهر، تأسیس شرکت مشترک برای فعالیت در ایران، روسیه و کشور ثالث، همکاری گازپروم در توسعه فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین نفت و گازی، مشارکت گازپروم در ساخت خط لوله صلح (IPI)، همکاری سه جانبه، ایران، روسیه و قطر در زمینه گاز طبیعی، تولید و بازار LNG، سوآپ گاز، ساخت پالایشگاه نفت در حاشیه دریای خزر، همکاری سه جانبه ایران، روسیه و ترکمنستان در توسعه میادین گازی ترکمنستان و مشارکت در انتقال گاز این کشور و سایر کشورهای آسیای میانه به بازارهای بین‌المللی، همکاری ایران و روسیه در پروژه‌های ساخت خط لوله نفت نکا- جاسک و خط لوله گاز سرخس- جاسک از مهمترین محورهای کارگروه مشترک نفت و گاز ایران و روسیه در سالهای اخیر بوده است.