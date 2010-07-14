حفظ حجاب باید با رویکرد فرهنگی مدیریت شود

حجت ‌الاسلام والمسلمین احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهردر همدان افزود: اظهارات برخی از علمای دین و رییس جمهور موید آنست که با رویکرد امنیتی نمی‌توان مروج حجاب بود و تنها با رویکرد فرهنگی باید به این موضوع پرداخت.

وی با اشاره به اینکه قبل از بعثت پیامبر اعظم(ص) خانم‌ها بدحجاب بودند، گفت: پیامبر(ص) فقط با کار فرهنگی جامعه را با عفاف و حجاب آشنا کرد.

آزادیخواه با بیان اینکه حجاب حفظ حریم خصوصی برای افراد و نگهداری زیبایی‌های فردی است، گفت: انسان‌ها زمانی در امنیت کامل به سر می‌برند که حریم شخصی آن‌ها با حریم اجتماعی مشتبه نشود.

وی با تاکید بر اینکه مردم هنوز هم از حوزه مبلغین و روحانیون حرف شنوی دارند بر راه اندازی شبکه تبلیغ تاکید کرد و گفت: از این طریق روحانیون در مساجد و دانشگاه‌ها و مسوولان در ادارات و نهادهای دولتی می توانند موضوع حجاب و عفاف را ترویج کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به آغاز آموزش امر به معروف اصناف و مدیران هیئت‌های مذهبی در همدان اشاره کرد و گفت: در 9 شهرستان استان همدان مدیریت اصناف و هیئت‌های مذهبی فعال هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: یک هزار و 600 هیئت مذهبی در سطح استان همدان ثبت شده که این ظرفیت بسیار مناسبی برای اشاعه فرهنگ امر به معروف در استان همدان است.

وی با بیان اینکه 64 اتحادیه صنفی با تشکیل شورای امر به معروف در سطح اتحادیه‌ها آمادگی اجرای دستورالعمل‌های ستاد احیا مرکز را در استان دارند، خاطرنشان کرد: در طول انقلاب اسلامی همواره هیئت‌های مذهبی و بازار پشتیبان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بودند و با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی در صف مقدم ایستاده‌اند.