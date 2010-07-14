تصفیه نمک در همدان جدی گرفته نشده است

مهدی مجذوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهارداشت: تمام کارخانجات تولید‌کننده غیرقانونی نمک طعام در همدان پلمپ شده است و مردم باید از مصرف این تولیدات خودداری کنند.

مجذوبی گفت: اسامی کارخانجات تأیید شده توسط مرکز بهداشت و مارک‌های آن‌ها در اختیار امور صنفی قرار داده شده است تا مردم از آن‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طبق گفته مدیر کل استاندارد استان همدان هیچ کارخانه نمکی در این استان پروانه استاندارد ندارد، گفت: در حال حاضر هیچ واحد تولید نمک تصفیه بسته‌بندی شده در همدان وجود ندارد.

مجذوبی گفت: نمک‌های تولیدی در همدان باید به مصارف صنعتی برسد و در غیر این صورت با عمده فروشان برخورد می‌شود.

مدیر کل استاندارد استان همدان نیز در این خصوص گفت: در برخی از کارگاه‌های زیرزمینی و خانگی شاهد بسته‌بندی نمک هستیم که در صورت شناسایی این مراکز توقیف می‌شوند و پیگرد قانونی خواهد داشت.

تیموری به محدودیت‌های این اداره در برخورد با این مراکز اشاره کرد و گفت: اداره استاندارد اجازه ورود به کارگاه‌ها و خانه‌هایی که در حال تولید نمک‌های غیراستاندارد هستند را ندارد به همین دلیل از بخش‌های حقوقی و مراجع قضایی انتظار داریم به طور قاطعانه به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ملایر 22 تن نمک معادل 44 هزار بسته نمک غیراستاندارد در بازار توزیع می‌شد و توسط اداره استاندارد متوقف و پروانه آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شد، اما هنوز اقدام لازمی در این زمینه به عمل نیامده است.

مدیرکل اداره استاندارد استان با اشاره به این که همکاری اداره بهداشت در این زمینه بسیار لازم و مفید است، خاطرنشان کرد: اداره بهداشت در بازدیدهایی که انجام می‌دهند باید نظارت کافی را متناسب با نوع کالاهای عرضه شده مانند کالاهای خوراکی استاندارد و غیر استاندارد داشته باشد.