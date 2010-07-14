هزینه تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها کمتر از نصف مطالبه بنگاههاست

مسلم آقا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجاره نامه به عنوان یکی از عقود در قانون مدنی تعریف شده است گفت: دفاتر اسناد رسمی می توانند در تمامی عقود مدنی وارد شوند و ثبت اجاره نامه اعم از خرید، فروش، رهن، اجاره، معاوضه، عاریه، مضاربه، مزارعه و ... در دفاتر اسناد رسمی قانونی است.

وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت دریافتی دفترخانه ها در مقایسه با بنگاههای معاملات املاک که 25 درصد مبلغ اجاره را به عنوان هزینه بنگاه از طرفین معامله دریافت می کنند چقدر است گفت: دفترخانه ها نماینده حاکمیت در ثبت اسناد کشورند و تمامی اسناد از سوی دولت حمایت می شود که مستلزم هزینه هایی مانند مالیات است ولی با تمام این هزینه ها حق التحریر ثبت یک اجاره نامه کمتر از نصف مطالبه بنگاههای معاملات املاک است.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران کشور اظهارداشت: بالاترین رقم حق التحریر در سنگین ترین معاملات در دفترخانه ها 800 هزار تومان است. به عنوان مثال هزینه خرید یا فروش یک خانه یک میلیارد تومانی در بنگاههای معاملات املاک 10 میلیون تومان است اما در دفاتر اسناد رسمی 800 هزار تومان حق التحریر ثبت معامله دریافت می شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه دفترخانه ها حق تبلیغ نداشته و اطلاع رسانی صحیحی نیز انجام نشده است مردم اطلاعی از خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارند و اقدام به ثبت معاملات در بنگاههای معاملات املاک می کنند در حالی که هزینه سنگینی برای ثبت معاملات می پردازند، ضمن اینکه قرارداد اجاره هم از پشتوانه حقوقی محکمی برخورد نیست.

آقا صفری اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع قانونی در ثبت معاملات کشور امن ترین نهاد برای ثبت اجاره نامه ها و معاملات با پشتوانه حقوقی و کمترین هزینه هستند.