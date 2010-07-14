حمایت قاطع گروه آلبا از برنامه هسته ای ایران/ تاکید بر توسعه همکاری با تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک سفرا و روسای نمایندگی های کشورهای عضو گروه آلبا (اتحادیه بولیواری ملت های آمریکای ما) امروز چهارشنبه درمحل سفارت ونزوئلا در تهران و با حضور خوره میراندا سفیر بولیوی، ویلیام کاربو ریکاردو سفیر کوبا، دانیل آلوارز کاردار اکوادور، ماریو بارکرو سفیر نیکاراگوئه، دیوید بلاسکس سفیر ونزوئلا در تهران برگزار شد.

در این نشست نمایندگان گروه آلبا با صدور بیانیه ای مشترک حمایت خود را از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در تولید انرژی صلح آمیز هسته ای اعلام و هرگونه تهاجم و تهدید نظامی علیه ایران را محکوم کردند.

ماریو بارکرو سفیر نیکاراگوئه در تهران در این نشست تصریح کرد: ما برای محکوم کردن اقدامات امپریالیسم و همپیمانان آن به خصوص رژیم صهیونیستی جمع شده ایم تا مخالفت خود را با اقدامات این رژیم اعلام و بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز تاکید کنیم.

ویلیام کاربو ریکاردو سفیر کوبا نیز با اشاره به سخنان فیدل کاسترو رهبر کوبا در حمایت از ایران تاکید کرد: ماهمواره اعلام کرده ایم که تهدید ایران محکوم است و ما آمادگی کامل برای حمایت از ایران در این برهه از زمان را داریم و معتقدیم ملت ایران می تواند پاسخ دندانشکنی به تهدیدات بدهد.

سفیر ونزوئلا در تهران نیز با محکوم کردن تحریم ها علیه ایران خاطر نشان کرد: ما جمع شده ایم تا نگرانی و دغدغه مشترک کشورهای آمریکای لاتین نسبت به هرگونه اقدام در مقابله با ایران را اعلام کنیم و نسبت به اقدامات خصمانه علیه ایران هشدار بدهیم.

در این دیدار سفرا و روسای نمایندگی های کشورهای بولیوی، کوبا، اکوادور و ونزوئلا که اعضای گروه آلبا به شمار می روند در سخنان خود به صورت مکرر تهدیدها و تحریم ها علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده و بر حمایت همه جانبه خود از جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

سفیر کوبا در پاسخ به سئوالی در رابطه با تحریم های اخیر علیه ایران گفت: کوبا 50 سال است که تحت تحریم قرار دارد و به این دلیل معنای تحریم را به خوبی می داند و به این دلیل مخالفت تحریم با ایران است.

سفیر نیکاراگوئه نیز گفت: ملت ایران می تواند در برابر هر نوع تحریمی مقاومت کند.

اعضای گروه آلبا در رابطه با تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه ایران و احتمال اجرای قطعنامه از سوی کشورهای خود تاکید کردند که به روابط اقتصادی خود با ایران همچنان ادامه می دهند.

سفیر کوبا در این باره عنوان کرد: هم الان و هم در آینده و حتی بیشتر از وضع فعلی همکاری های اقتصادیمان با ایران را توسعه خواهیم داد.

ریکاردو اضافه کرد: ما پروژه های مختلفی با ایران داریم که این پروژه ها با قوت باقی خواهد ماند و تغییر نخواهد کرد.

دیوید باسکس سفیر ونزوئلا در تهران در رابطه با یکی از محورهای قطعنامه که بر تحریم بنزین و سوخت ایران اشاره دارد، گفت: ایران و ونزوئلا توافقنامه ای در خصوص بنزین و پتروشیمی دارند که این دو مورد جزء تحریم هاست و ما علیرغم این تحریم ها اعلام می کنیم که به تبادلات خود با ایران در این دو موضوع ادامه خواهیم داد

کاردار اکوادور نیز هر نوع تحریم از سوی شورای امنیت و یا تحریم یکجانبه علیه ایران را رد و محکوم کرد.

خورخه میراندا سفیر بولیوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با سفر اووه مورالس رئیس جمهور این کشور به ایران با اشاره به اینکه رئیس جمهور اسلامی ایران به بولیوی سفری داشته است گفت: سفر جناب مورالس به ایران بعد از ماه رمضان و در نیمه دوم ماه سپتامبر انجام خواهد شد.

اعضای گروه آلبا همچنین از بیانیه تهران و انجام مذاکره برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران به عنوان تنها راه حل یاد کردند.

همچنین گروه آلبا اقدامات رژیم صهیونیستی در شهرک سازی، حمله به کاروان های کمک رسان و تهدید ایران را مورد نکوهش قرار داده و بر لزوم عاری شدن خاورمیانه از سلاح های هسته ای تاکید کردند.