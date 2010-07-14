موزه استحمام در شرق گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از این طرح افزود: اولین اقدامات مرمتی این بنا در سال های 81 و 82 توسط مدیریت میراث فرهنگی به منظور برداشتن الحاقات و پاکسازی سبکی و برگرداندن فضاها به صورت اصیل صورت پذیرفت که این عملیات شامل اجرای کانال دفع نم خارجی در ضلع شمالی و شرقی بنا، سبک سازی بام، ایزولاسیون و آجرفرش جدید برروی بام، اندود جداره ها، اجرای ازاره به وسیله کاشی، ترمیم و بازسازی طاق خزینه آب گرم، بازسازی هورنوها، احیاء حوض بینه، کف سازی و از بین بردن آسیبهای گیاهی پیرامون بنا بوده است.

وی ادامه داد: در سال 89 نیز دومین مرحله حفاظت و مرمت این حمام آغاز شد و باتوجه به آسیبهای جدی طی مذاکراتی که بین شهرداری به عنوان مالک و میراث فرهنگی به عنوان متولی بنا صورت گرفت، مراحل مختلف مرمت با کاربری موزه استحمام شروع شد.

عمرانی تصریح کرد: باتوجه به تخصیص اعتبارات این بنا به مبلغ 600 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی در سال گذشته، مشاور طرح مطالعه، مستندسازی، آسیب شناسی و مرمت بنا را تهیه کرد و عملیات اجرایی حفاظت به منظور مرمت آغاز شد.

وی اشاره کرد: با توجه به طرح اقدامات اولیه، ضرورت اجرای مواردی در مرمت واحیای این بنا احساس شد که شامل تمیز کردن کارگاه و خارج کردن نخاله های موجود در بنا، برداشتن آسفالت خیابان در پیرامون بنا به منظور ایجاد امکان تنفس جرزها و عدم حبس رطوبت در آنها، زدودن اندودهای داخلی بنا، برداشتن کاشی های ازاره و اجازه تنفس به بنا، تخریب دیوارهای بتنی انبار و شروع عملیات گمانه زنی در فضای گلخن به منظور رسیدن به ته رنگ اصلی این فضا است.

عمرانی تصریح کرد: طی بازدیدهای به عمل آمده در طی مرمت این بنا مشخص شد که جرزهای سنگی و قطور بنا بدون پی سازی بر روی زمین قرار گرفته است لذا لزوم انجام عملیات استحکام بخشی و تقویت سازه دراولویت کار قرار گرفت.

وی یادآور شد: ایجاد پی های بتنی در پای جرزهای داخلی، شفته ریزی در پای دیوارهای خارجی وایجاد کانال ناکش، نبشی کشی و تسمه کشی گنبدهای آجری و پایه جرزها ازداخل، ارائه پوششی پیوسته درزیر وروی گنبدها به منظور یکپارچه سازی بنا، سبک سازی گنبدها و حذف لایه های اضافه و تقویت یا بازسازی جرزهای سنگی از مورادی است که دراین عملیات ضرورت یافت و دراین راستا ایجاد پی های بتنی و شفته ریزی و کانال کشی و.... درحال انجام است وبرای انجام کامل عملیات استحکام بخشی و مرمت واحیای این بنا نیازمند دریافت اعتبارات بیشترمی باشیم.

این مسئول گفت: این حمام پس از مرمت و بهسازی به موزه استحمام تبدیل خواهد شد.

عمرانی افزود: حمام رامیان با مساحت حدود 200 مترمربع در جبهه غربی رامیان در محدوده بافت قدیم در محله آق اویلی واقع شده و این بنا به شماره 8864 در سال 82 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.