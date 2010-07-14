15 درصد تسهیلات تعاون به صنایع دستی گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این سازمان افزود: درراستای تشکیل شرکت تعاونی فراگیر صنایع دستی در گلستان، اشتغال پایدار ایجاد شده و اقتصاد صنایع دستی این استان ارتقاء خواهد یافت.

وی اظهار داشت: با حمایت از صنعتگران وهنرمندان این استان و با همت انجمن هنرمندان و صنعتگران و همدلی سایر دستگاه های اجرایی استان، تشکیل تعاونی فراگیرصنایع دستی با عضویت 16هزار هنرمند صنایع دستی در این استان تسریع می شود.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد این تعاونی و در راستای آن تشکیل بازارچه های صنایع دستی دراین استان، افزود: باتوجه به بند (د) سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، جهت راه اندازی تعاونی ها و تشکیل بانک توسعه تعاون، ایجاد تعاونی فراگیر صنایع دستی ضرورت یافته تا بدین طریق درراستای حمایت های دولت از مزایایی چون بهره برداری از یارانه 20 درصدی، تخفیف 25 درصدی نرخ مالیات، تخفیف 20 درصدی بیمه تامین اجتماعی و حمایت های بانک توسعه تعاون و اداره کل تعاون بهره مند شوند.



وی از تخصیص تسهیلات 10 الی 15 درصدی اداره کل تعاون به صنایع دستی این استان درسال 89 خبرداد و گفت: انجمن هنرمندان و صنعتگران این استان نیز با سابقه بیش از3 سال به عنوان متولی هنرمندان در سطح استان بوده که امیدواریم با پیگیری های این انجمن جهت تشکیل تعاونی فراگیر و همچنین بازارچه های صنایع دستی، این هنر- صنعت اصیل بیش از پیش رونق گرفته و اشتغال پایدار صنایع دستی دراین استان ایجاد شود.

