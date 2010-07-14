چهار رشته جدید به پردیس بین الملل دانشگاه گیلان اضافه شد

سید محمودرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته های علوم باغبانی و آموزش زبان انگلیسی در مقطع فوق لیسانس و رشته های حسابداری و طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی به رشته های موجود پردیس بین الملل اضافه شده و این دانشگاه در ترم پائیز(مهرماه امسال) در این رشته ها نیز دانشجو می پذیرد.

وی عنوان کرد: رشته های موجود در دو واحد بین الملل دانشگاهی فعال در منطقه آزاد انزلی شامل رشته های مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)، حقوق بین الملل، مهندسی عمران (گرایش سازه)، حقوق خصوصی، مدیریت MBA (گرایش های مالی و بازاریابی)، روابط بین الملل و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکتراست.

حسینی همچنین با بیان اینکه واحد های بین الملل دانشگاه گیلان و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حمایت این سازمان در منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای دستور ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد شرایط مساعد برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند و جلب نظر متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت در سال 87 ایجاد شده است، افزود: با فعالیت این دو واحد بین الملل علاوه بر کاهش میزان خروج ارز زمینه های ایجاد تعامل با دانشگاههای مطرح جهان در راستای سیاستهای اعلام شده ازسوی مقام معظم رهبری زمینه های افزایش سطح علمی کشور در مسیر دست یابی به اهداف ایران 1404 و نهضت نرم افزاری و تولید علم فرآهم خواهد شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی یاد آورشد: هم اکنون حدود 300 دانشجو در رشته های مختلف پردیس بین الملل فعال در منطقه آزاد انزلی مشغول به تحصیل هستند که از این میان 12 دانشجو از دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور هستند.

منطقه آزاد انزلی به مساحت 3200 هکتار در سه بخش مجزای محدوده شهرک صنعتی حسن رود ،محدوده فاز تجارت و محدوده بندری اداره بنادر و دریانوردی گیلان است، این منطقه یکی از مناطق آزاد شش گانه ایران است که از سال 84 بعد از تعیین محدوده و اعلام اولین هیئت مدیره بطور رسمی آغاز به کار کرده است.