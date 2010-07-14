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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

محمدنجار در گفتگو با مهر:

وضعیت امنیت مرزهای کشور مطلوب است

وضعیت امنیت مرزهای کشور مطلوب است

کرمان - خبرگزاری مهر: وزیر کشور با اشاره به وضعیت مطلوب امنیتی در کشور گفت: بسیاری از اشرار شرق کشور درخواست دریافت امان نامه کرده اند.

مصطفی محمد نجار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون ارزیابی خوبی از وضعیت امنیتی در کشور وجود دارد و وضعیت امنیتی در ایران بسیار مطلوب است.

وی با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه و همسایه افزود: درحالیکه وضعیت امنیتی در عراق و افغانستان و بعضی کشورها مطلوب نیست اما در ایران اسلامی وضعیت امنیتی بسیار بالا است.

وی با اشاره به دستگیری و اعدام ریگی و برخورد با اشرار در شرق کشور افزود: به خصوص بعد از برخورد با اشرار شرق کشور عده زیادی از نادمان برای دریافت امان نامه مراجعه کرده اند که این مسئله نشان از اقتدار نظام اسلامی و شرایط خوب امنیتی دارد.

کد مطلب 1116640

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