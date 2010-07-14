هتلهاى جزیره قشم باید استاندارد سازى شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: بالا بردن سطح کیفیت هتل ها و اماکن اقامتى در جزیره قشم مى تواند عامل مهمى براى ورود شمار بیشترى از گردشگران داخلى و خارجى در این منطقه باشد.

وى با اشاره به درآمدزا بودن صنعت گردشگرى گفت: جذب گردشگر به عنوان یک صنعت مهم مورد توجه جدى سازمان منطقه آزاد قشم است و ترغیب هتلداران جزیره به استاندارسازى اماکن اقامتى نیز در راستاى این سیاست دنبال مى شود.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، جاذبه هاى اعجاب انگیزى همانند بزرگترین غار نمکى جهان، جنگل هاى دریایى حرا، دره ستاره ها، قلعه پرتغالى ها، سواحل مرجانى، تنگه چاهکو، دره تندیس ها، جزایر ناز و دیگر جاذبه هاى جزیره قشم بخشى از ویژگى هاى انحصارى این منطقه براى جذب توریست مى باشند.

وى ادامه داد: بعضى کشورهاى جهان با داشتن تنها یک جاذبه گردشگرى درآمد هنگفتى عاید کشور خود مى کنند اما جزیره قشم با داشتن سواحل و طبیعت زیبا و نیز جاذبه هاى بیشمار خدادادى از این شرایط ویژه بهره لازم را نبرده است.

موسوى گفت: با ایجاد و توسعه بیشتر زیرساخت هاى گردشگرى در جزیره زیباى قشم در پى جذب بیشتر توریست داخلى وبین المللى هستیم.

وى ادامه داد: براى رسیدن به این هدف ابتدا به استاندارسازى اماکن اقامتى در جزیره قشم نیازمندیم و اداره کل سیاحتى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد با جدیت تمام در این راستا اقدام خواهد کرد.

وى در پایان نوید داد که سازمان منطقه آزاد قشم براساس برنامه هاى توسعه اى و قوانین خاص خود، از سرمایه گذارى بخش خصوصى در ساخت هتل هاى مدرن در این منطقه حمایت مى کند.