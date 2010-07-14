تقدیر نمایندگان از تلاش وزارت نفت برای خاموش کردن چاه نفت شهر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه 162 نماینده مجلس مبنی بر تقدیر و تشکر از دست اندرکاران رفع مشکل نفت شهر را قرائت کرد.

دراین بیانیه آمده است : ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به 40 روز جانفشانی مجموعه دولت و خاصه وزارت نفت به ویژه مسئولان گمنام آن وزارتخانه در خاموش کردن چاه نفت شماره 24 نفت شهر، مراتب سپاس خود را اعلام می داریم.

کسانی که از نزدیک شاهد زبانه های عظیم آتش بودند عظمت این کار بزرگ را بهتر درک می کنند.

عزم و دانشی که در این عملیات بزرگ به کار گرفته شد در حوادث هم سطح دنیا بی سابقه است. لذا به طور خاص مراتب سپاس خود را از وزارت نفت و مسئولان و کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و مسئولان و کارکنان شرکت نفت مرکزی، شرکت ملی نفت ، شرکت پخش و پالایش، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت حفاری شمال و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و مسئولان بهداشت و درمان صنعت نفت و استانداری کرمانشاه و مدیران استانی و محلی اعلام داشته و از همکاران در کمیسیون انرژی و سایر نمایندگان محترم کمال سپاس و تشکر را داریم.

امید است در سایه عزم و وفاداری خدمتگزاران جمهوری اسلامی شاهد موفقیت های روزافزون کشور باشیم.

انتظار می رود ضمن تقدیر شایسته از مجموعه عزیزان زحمتکش برای رفع مشکلات بازماندگان این حادثه اقدامات لازم صورت گیرد.