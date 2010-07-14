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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

مجموعه قصه فرماندهان به جلد بیست و یکم رسید

مجموعه قصه فرماندهان به جلد بیست و یکم رسید

مجموعه قصه فرماندهان که تا کنون 20 جلد از آن منتشر شده است با انتشار کتاب "یک مرد یک زندگی" بر اساس زندگی سردار شهید محمد حسن نظرنژاد به جلد بیست و یکم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به وسیله حسین نیری نوشته شده 10 داستان کوتاه از زندگی شهید نظرنژاد را شامل می‌شود که بر اساس خاطرات خانواده و همرزمان وی و برای گروه سنی نوجوانان نوشته شده‌ است.

نویسنده در این کتاب همچنین  از منابع مکتوب موجود در کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری بهره برده است تا به معرفی شخصیت شهید نظرنژاد از دوران کودکی تا شهادت وی بپردازد.

پیش از این در مجموعه قصه فرماندهان کتابهایی بر اساس زندگی فرماندهانی همچون شهیدان یوسف کلاهدوز،  علیرضا موحد دانش،  محمد جهان آرا،داوود کریمی،حسن باقری،  مصطفی چمران، حسین خرازی،  عباس بابایی، ابراهیم همت و ... منتشر شده است.

جلد 22 مجموعه قصه فرماندهان با عنوان "دلاور مرد سیستان" بر اساس زندگی سردار شهید میرقاسم میرحسینی نوشته سارا عرفانی منتشر خواهد شد.

کتاب "یک مرد یک زندگی" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری بوده و سوره مهر آن را در 96 صفحه قطع پالتویی و با شمارگان 10 هزار جلد با قیمت 1000 تومان منتشر کرده است.


 
کد مطلب 1116644

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