تعطیلی ادارات سبب کاهش 10 درصدی مصرف برق در گیلان شد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش و ماندگاری بی سابقه دما که از شانزدهم خرداد ماه آغاز شده است، افزود: این افزایش و ماندگاری بی سابقه دما، همراه با رطوبت بالا در استان و سیل ورود گردشگران که از تعطیلی ادارات در بیشتر استانهای کشور استفاده کردند سبب افزایش مصرف برق در گیلان شد، به این دلیل برای جلوگیری از مشکل قطع برقهای مکرر برای مشترکان خانگی و آسیب دیدن صنایع بزرگ، ادارات گیلان روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل شدند.

وی اظهارداشت: همچنین همزمان با افزایش دما 30 میلیارد ریال برای تقویت خطوط برق رسانی در گیلان هزینه شد که از این مقدار 15 میلیارد ریال آن برای افزایش ظرفیت 150 دستگاه پست ترانسفور ماتور در رشت بوده است.

استاندار در ادامه با اشاره به جابجایی شیفت دوم کارخانجات و صنایع بزرگ گیلان از 12 ظهر تا ساعت 22 به شیفت شب گفت: برای کاهش مشکلات ناشی از قطع انشعابات عمومی برق، ساعت کار کارخانجات و صنایع گیلان از 10 شب تا 12 ظهر روز بعد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشترکان خانگی و تجاری با خاموش کردن حداقل یک لامپ نقش مهمی در کاهش خاموشی ها می توانند داشته باشند، یاد آورشد: استفاده از لامپهای کم مصرف به جای لامپهای رشته ای، استفاده از حداکثر روشنایی طبیعی روز در ادارات، منازل و بانکها، خاموش کردن لامپهای پرمصرف درب مغازهها، قطع سامانه ها سرمایشی و روشنایی ساختمانهای اداری پس از وقت اداری از راهکارههای کاهش مصرف برق است.