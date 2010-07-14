میزان تصادفات رانندگی در کرمان 40 درصد افزایش یافته است

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان در وقوع تصادفات در سه ماه اخیر شاهد افزایش بوده است.
وی گفت: در خصوص تلفات جاده ای نیز در زمینه فوت 22 درصد و جرح 50 درصد افزایش داریم و در مجموع میزان تصادفات رانندگی 40 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: پروژه کاهش تصادفات طی سه سال گذشته در کرمان موفق بوده است اما در ماههای انتهی سال 88 و سال 89 سیر تصادفات در استان صعودی شده است.
وی افزود: اکثر تصادفات در جاده های اصلی کرمان روی نداده است و در محورهای فرعی و بخصوص در زمینه موتور سیکلتها روی داده است.
وی گفت:: 36 درصد این تصادفات در خصوص موتور سیکلتها می باشد.
وی در ادامه به وجود موتور سیکلتهای با ظرفیت بالا در سطح شهر کرمان اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از موتورسیکلتهای بالای 250سی سی توسط برخی افراد در سطح شهر موجب مزاحمت برای مردم شده است.
فرمانده نیروی انتظامی کرمان از توقیف 16 دستگاه این موتورسیکلتها در کرمان خبرداد و افزود: مردم باید در خصوص شناسایی محل اختفای این موتور سیکلتها با نیروی انتظامی همکاری کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: موتورهای توقیف شده تحویل گمرک می شوند.
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