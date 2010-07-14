هیچ مشکلی برای کشتی های عبوری ایرانی بوجود نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی عظمایی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت گرامیداشت روز پاسدار برگزار شد، با اشاره به اینکه در طول 30 ساله انقلاب شاهد تحریم های مختلفی از سوی مخالفان انقلاب هستیم، افزود: فلسطین 60 سال است که در تحریم به سر می برد اما در مقابل این تحریم ها ایستاده اند و نباید از جنگ روانی که دشمن بر علیه ملت ایران آغاز کرده اند هراسی داشته باشیم.

وی بیان کرد: دشمن سعی می کند با جنگ روانی تحریم ها بر علیه ایران را بزرگ جلوه کند تا مگر به تواند با این حربه ملت ایران را از پای بیندازد در حالی که از آغاز انقلاب تا کنون شاهد انواع مختلف تحریم ها از سوی استکبار و هم پیمانانشان بوده ایم که هیچ سرانجامی نداشته اند.

عظمایی با اشاره به اینکه دشمنان در منطقه خلیج فارس در طول شکل گیری انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و تا کنون به دنبال نابودی انقلاب بوده اند، خاطرنشان کرد: امنیت خلیج فارس به عهده سپاه می باشد و مطمئنا نخواهیم گذاشت حتی لحظه ایی این امنیت خدشه دار شود.

جانشین فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه هرمزگان در تشریح برنامه های هفته پاسدار در هرمزگان بیان کرد: جشن میلاد و بزرگداشت روز پاسدار، غبار روبی گلزار شهدا، حضور پاسداران در مراسم نماز جمعه، تجلیل از جانبازان در مجموعه سپاه، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری قرآن کریم، مسابقات فرهنگی بین فرزندان خانواده سپاه و تقدیر از پاسداران نمونه از جمله برنامه های این هفته خواهد بود.

وی همچنین برگزاری مراسم یک خاطره بین خانواده پاسداران و کارکنان، حضور فرمانده های سپاه در برنامه های تلویزیون و ارتباط ط زنده با مردم از برنامه های این هفته خواهد بود.

عظمایی تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان درمانی در مراکز درمانی جزایر و خدمات درمانی سپاه در سطح استان از جمله مهمترین برنامه های گرامیداشت روز پاسدار خواهد بود تا از این طریق خدمات رایگان در اختیار بیمارانی که توان مالی مناسبی ندارند قرار بگیرد.