کشتار دام در قم به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر کل دامپزشکی استان، به نقش دامپزشکیها در تهیه غذای سالم برای مردم اشاره کرد و افزود: تأمین غذای سالم برای شهروندان مأموریت سنگینی است که بر عهده دامپزشکیها است و این نقش و جایگاه بر هیچ مسئولی پوشیده نیست.
فرماندار قم، واگذاری کشتارگاهها به بخش خصوصی را باعث افزایش کیفیت محصولات دانست و گفت: با واگذاری کشتارگاهها به بخش خصوصی یک فضای رقابتی مناسبی به وجود میآید که باعث افزایش کیفیت و رضایتمندی مردم میشود.
وی گفت: استان قم در شاهراه مواصلاتی 17 استان قرار دارد که همین امر باعث دسترسی آسان به تمام مراکز مصرفی کشور میشود که اگر بخش خصوصی در این خصوص شکل بگیرد میتوانیم غذای استانهای همجوار را به صورت مدرن تهیه نماییم.
مدیر کل دامپزشکی قم نیز در این دیدار ضمن اشاره به فعالیتهای دامپزشکی در سطح استان افزود: استان قم با تولید بیش از 52 هزار تن تخممرغ و 37 هزار تن گوشت مرغ دارای رتبه ششم در کشوری میباشد.
دکتر محمد مهدی رفیعی افزود: تمامی واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ در قم به صورت صنعتی و مدرن فعالیت میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم خواستار واگذاری کشتارگاههای قم به بخش خصوصی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر کل دامپزشکی استان، به نقش دامپزشکیها در تهیه غذای سالم برای مردم اشاره کرد و افزود: تأمین غذای سالم برای شهروندان مأموریت سنگینی است که بر عهده دامپزشکیها است و این نقش و جایگاه بر هیچ مسئولی پوشیده نیست.
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