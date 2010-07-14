صدور شناسنامه‌ رایانه‌ ای در همدان و ملایر آغاز شد

عبدالله مقصودی‌ فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با تاکید بر اینکه صدور شناسنامه‌های رایانه ‌ای را گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است، افزود: بستر لازم برای توسعه دولت الکترونیک فراهم شده و با صدور شناسنامه‌های رایانه ‌ای، سرعت کارها نیز افزایش پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه به هر میزان که مدارک هویتی از امنیت بالایی برخوردار باشد، از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می‌شود، گفت: شناسنامه‌های الکترونیکی قابل جعل نیستند.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان افزود: شناسنامه‌های جدید از ایمنی بالایی برخوردارند و قابلیت جعل در آن‌ها بسیار پایین و یا حتی در حد صفر است.

مقصودی‌ فر با بیان اینکه شناسنامه‌‌های فعلی با دست نوشته می‌شود و قابلیت جعل در آن‌ها بالا و دوامشان نیز پایین است، اظهار داشت: ابعاد شناسنامه‌های جدید در اندازه استاندارد بین‌المللی است که به صورت مکانیزه صادر می‌شود و اطلاعات درج شده در آن از طریق دستگاه به پایگاه داده‌های جمعیتی کشور منتقل می‌شود.