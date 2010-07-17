تجهیز 9 محور مواصلاتی کشور به دوربینهای ثابت ثبت تخلفات

سردار محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 9 محور شامل محورهای مشهد - تهران، اصفهان، شیراز، آزادراه تهران - قم، قم - اصفهان، تهران - کرج، کرج - قزوین، فیروزکوه، هراز و چالوس در کشور به دوربینهای ثابت ثبت تخلفات مجهز هستند.

وی ادامه داد: در سایر مسیرها تمامی پاسگاهها و ماموران پلیس راه به دوربینهای سیار ثبت تخلفات و ثبت سرعت مجهز شده اند تا تخلفات را به صورت مکانیزه کنترل کنند.

فرمانده پلیس راه کشور اظهار کرد: در سال جاری علاوه بر تجهیز پاسگاهها به دوربینهای ثبت تخلفات، نصب سیستم Gps بر روی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی، کامیونها، کامیونتها، مینی بوسها و سواریهای بین شهری موجب شده تا کنترل تخلفات آسانتر شود.

وی گفت: با نصب سیستم Gps تمامی این وسایل نقلیه در پاسگاههای پلیس راه کنترل شده و میزان سرعت و نحوه حرکت آنان بررسی می شود تا در صورت ارتکاب تخلف با رانندگان متخلف برخورد شود.

سردار بیگی عنوان کرد: تجهیز تمام محورهای مواصلاتی کشور به سیستم دوربینهای ثابت ثبت تخلفات در دستور کار نیروی انتظامی و وزارت راه قرار گرفته تا در سال جاری تمامی مناطق حادثه خیز کشور توسط این دوربینها کنترل شود.