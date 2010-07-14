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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

همدان میزبان المپیاد ورزشی دختران دانش آموز

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: نخستین المپیاد ورزشی دختران دانش آموز در رشته های کاراته، تنیس روی میز و والیبال از فردا به میزبانی همدان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس حسنی محتشم پیش از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت برگزاری نخستین المپیاد ورزشی دختران برگزار شد، اظهار داشت: ورزش به عنوان مؤلفه ‌ای جدید در کنار تحصیل مورد توجه است و رسیدن به تحصیل و تهذیب واقعی در کنار ورزش محقق می‌ شود.

حسنی محتشم با بیان اینکه قابلیتها و توانمندیهای استان همدان در برگزاری جشنواره ‌ها به اثبات رسیده است، گفت: باید به آموزش و پرورش به عنوان کانون اصلی ورزش بها داد و این جایگاه را به صورت هدفمند در آموزش و پرورش جستجو کرد.

وی اظهار داشت: توجه به ورزش زیر 18 سال مورد توجه وزارت آموزش و پرورش است و در آینده شاهد موفقیت‌های دانش ‌آموزان در عرصه فعالیت‌های ورزشی خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در دور سوم سفر ریاست جمهوری توجه ویژه ای به ورزش دانش‌ آموزان می شود، افزود: پیشنهادهایی در مورد ایجاد سالن ورزشی، استخر دانش ‌آموزی و فرهنگیان، اردوگاه دانش ‌آموزی و زمین چمن مصنوعی ارائه شده است.

حسنی‌محتشم با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه المپیاد دختران دانش‌آموز در دوره تحصیلی راهنمایی از فردا (پنجشنبه)، اضافه کرد: این المپیاد با حضور دانش‌ آموزان سراسر کشور در سه رشته کاراته، تنیس روی میز و والیبال برگزار می‌شود.

هزار و 39 نفر در مرحله اول المپیاد حضور می یابند

وی تعداد افراد حاضر در مرحله نخست المپیاد را هزار و 39 نفر و تعداد داوران را 120 نفر ‌دانست و افزود: تعداد نفرات شرکت‌ کننده در مرحله دوم المپیاد هزار و 11 نفر و داوران مرحله دوم 60 نفر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه مرحله دوم مسابقات 27 تیر ‌ماه و با حضور 218 شرکت‌کننده انجام می‌شود، گفت: مرحله سوم مسابقات 31 تیر ‌ماه با حضور 391 نفر و مرحله چهارم چهار مرداد‌ماه با حضور 620 شرکت‌ کننده انجام می‌شود.

وی این المپیاد فرصتی برای استان تاریخی و فرهنگی همدان دانست و گفت: شرکت در مسابقات ورزشی عامل شکوفایی استعداد دانش ‌آموزان است.

حسنی محتشم ورزش کردن را لازمه حفظ سلامت جسمانی دانست وگفت: توجه به عموم دانش ‌آموزان در بحث ورزش ضروری است.

وی با بیان اینکه تبادل فرهنگ‌ها بین افراد حاضر در المپیاد در زمان مسابقات ورزشی انجام می‌شود، خاطر‌نشان کرد: داوران دعوت شده به مسابقات دارای بهترین مدارک هستند که از طریق وزارت متبوع دعوت شدند.

حسنی محتشم خاطر‌نشان کرد: 14 استان میزبان المپیاد ورزشی دختران هستند و همدان میزبان بیشترین تعداد از دختران دانش‌آموز است.

کد مطلب 1116664

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