مرتضی کلانتریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارهای جدید خود گفت: در حال ترجمه مجموعه آثار دنیس دیدرو نویسنده و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری هستم.



به گفته وی، آثار دیدرو مجموعه مفصلی است که رمانها، داستانها، تأملات فلسفی، سیاسی، اجتماعی و نامه های او را در برمی‌گیرد.



کلانتریان با بیان اینکه نثر دیدرو، نثر قرن هجدهمی است، بیان داشت: نوشته ها و آثار دیدرو در کنار بزرگان دیگری چون ولتر و روسو نقش مهمی در شکل گیری دایره المعارف فرانسه داشت که زمینه ساز انقلاب کبیر فرانسه شد.



ژاک قضا و قدری با ترجمه مینو مشیری، راهبه ترجمه گیورگیس آقاسی، برادرزاده رامو و هنرپیشه کیست هر دو با ترجمه احمد سمیعی گیلانی از جمله آثار دیدرو است که پیش از این در ایران منتشر شده است.



با این حال کلانتریان می گوید چون مجموعه تألیفات دیدرو را ترجمه می کند، ناچار است همه این آثار را ترجمه کند؛ حتی نامه‌های وی به اشخاص مهمی چون روسو یا اپراتور روسیه و آلمان.



دنیس دیدرو در ۳۱ ژوئیه ۱۷۸۴ از بیماری نفخ و ورم در پاریس درگذشت. او اندیشمند یکتای قرن خود بود که شهرتش در سایه نبوغ اندیشمندان معاصرش ولتر و روسو تا حدی رنگ و رو باخت.



کلانتریان که مجموعه آثار دیدرو را از زبان فرانسه به فارسی برمی گرداند، 8 ماه است ترجمه این کار را آغاز کرده و معتقد است کاری زمان‌بر است.



"ظرافت جوجه تیغی" نوشته موریل باربری آخرین اثری است که با ترجمه کلانتریان منتشر شد و هم اکنون از سوی نشر آگه به چاپ دوم رسیده است.



کلانتریان ترجمه رمان "سیمای زنی در میان جمع" نوشته هاینریش بل برنده جایزه نوبل ادبیات را نیز در کارنامه خود دارد.

