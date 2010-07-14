کاهش 57 درصدی ارزش صادرات فرش از همدان

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این کاهش در مقایسه با مدت مشابه پارسال است، اظهار داشت: صادرات فرش دستباف نیز در خرداد ماه سال جاری 652 هزار دلار بوده که توانسته هشت و چهار دهم درصد از صادرات استان همدان را از آن خود کند.

فرشچی افزود: صادرات فرش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 57 درصد کاهش و از نظر وزنی نیز 53 درصد افزایش داشته است.

فرشچی‌موحد با بیان اینکه کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، آلمان، لهستان، رومانی، اوکراین، روسیه، گرجستان، هلند، دانمارک، ترکمنستان، ترکیه، عراق، امارات، مصر، کویت، هند، سریلانکا، افغانستان، اتیوپی و بنگلادش کشورهای دریافت‌کننده محصولات استان همدان در این مدت بوده‌اند، گفت: در خرداد ماه امسال 13 میلیون و 450 هزار و 900 دلار از گمرک همدان به دیگر کشورهای دنیا کالا صادر شد.

وی گفت: این میزان از صادرات کالا از نظر ارزشی 12 درصد و از نظر وزنی نیز 37 درصد افزایش داشته که علت آن افزایش میزان صادرات سیمان و کاهش قیمت پایه‌ای این محصول تأثیرگذار در صادرات استان همدان است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان افزود: مهم‌ترین اقلام کالایی صادر شده در خرداد ماه سال جاری شامل سیمان، سفال، کشمش، فرش دستباف، چینی‌آلات بهداشتی، رب گوجه‌فرنگی، لبنیات، وت‌ بلو، کربنات کلسیم و کاشی بوده است.