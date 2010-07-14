ورودی زندانهای کرمان 9.3 درصد افزایش دارد

رمضان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در مجموع در زندانهای استان کرمان 17 هزار و 200 زندانی وجود دارد.

وی ادامه داد: ورودی به زندانهای استان کرمان طی سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.3 درصد افزایش یافته است.

امیری درادامه افزود: 3.2 درصد مجموع زندانیان در استان کرمان اتباع خارجی می باشند.

وی گفت: هم اکنون در استان کرمان هشت زندان، دو بازداشتگاه و یک کانون اصلاح تربیت وجود دارد.

وی با اشاره به انجام آموزشهای مهارتی برای زندانیان گفت: سعی می شود طی این مدت زندانیان با مهارتهای شغلی آشنا شوند ضمن اینکه اعتیاد در زندانهای استان به صفر رسیده است.

وی در خصوص وضعیت زندانهای کرمان گفت: هم اکنون در زندانهای استان شرایطی مهیا شده است که زمینه اصلاح فراهم شود و بستر اصلاح در زندانهای استان هم اکنون ایجاد شده است.