دهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، پذیرش نهایی تیم های شرکت کننده در دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور از ظهر چهارشنبه در ستاد المپیاد در دانشگاه سمنان آغاز شد.

مراسم افتتاحیه دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور عصر فردا در سالن فجر دانشگاه سمنان با حضور دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سعید لو ریاست سازمان تربیت بدنی، مسئولین وزارت علوم، استان سمنان و تیم های شرکت کننده برگزار خواهد شد.

همزمان با المپیاد ورزشی دانشجویان با حضور دانشجو و سعید لو تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان تربیت بدنی در سالن میثاق دانشگاه سمنان به منظور توسعه و گسترش فعالیت های ورزشی تعامل و همکاری این دو سازمان به منظور تامین نیروی متخصص ورزشی و همکاری های دو جانبه به امضای طرفین خواهد رسید.

دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر در 12 رشته ورزشی بسکتبال، فوتسال، والیبال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو و میدانی، کاراته، تیراندازی، شطرنج و تکواندو در دانشگاه های سمنان دامغان و صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد.

این المپیاد به میزبانی دانشگاه های استان سمنان در سه دانشگاه صنعتی شاهرود، دامغان و سمنان به مدت 10 روز برگزار می شود.