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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

شهاب الدین:

نیمی از اعتبارات مصوب وزارت نفت در سمنان پرداخت شد

نیمی از اعتبارات مصوب وزارت نفت در سمنان پرداخت شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز وزارت نفت از پرداخت نیمی از اعتبارات مصوب دور دوم سفر هیئت دولت به استان توسط وزارت نفت خبر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین شهاب الدین ظهر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای مصوبات وزارت نفر در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به سمنان گفت: تاکنون 63 میلیارد ریال به پروژه های مصوب سفر در استان سمنان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در دور دوم سفر هیئت دولت به سمنان 125 میلیارد ریال اعتبار از مصوبات مربوط به وزارت نفت بوده است، گفت: 62 میلیارد ریال از این اعتبارات پرداخت نشده است.

به گفته وی، با این اعتبارات 50 پروژه مربوط به سفر هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه با تلاش و همت مضاعف تعدادی از این پروژه ها تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد، گفت: باید با استفاده از امکانات و رفع مکشلات در اتمام پروژه ها تلاش شود.

به گفته وی، وزارت نفت از محل منابع داخلی خود پروژه هایی در زمینه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزشی، فرهنگی و خدماتی در نقاط مختلف کشور اجرا و تکمیل می کند. 

کد مطلب 1116670

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