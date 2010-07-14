متحد استراتژیک در منطقه نداریم / وفاداری به ولایت رمز عاقبت به خیری است

بخش دوم گفتگوی خبرگزاری مهر با سردار دکتر رحیم صفوی به مناسبت روز پاسدار را در پی می خوانید:

* ویژگیهای دیگر پاسداران را در آن زمان چه بود؟

- در آن زمان هر کسی که به سپاه می آمد احتمال می داد که به جبهه اعزام شود چون در آن مقطع هیچ کس برای حقوق گرفتن و شاغل شدن به سپاه نمی آمد. یعنی پاسداران از یک انگیزه بالا ، اعتقاد زیاد ، شجاعت سرشار و همچنین از ولایتمداری حقیقی برخوردار بودند. پاسداری ویژگی های خاصی دارد که یکی از آنها این بود که به اسلام هم معرفت داشته باشند و هم عامل به احکام آن باشند یعنی پاسداران قدیمی واقعا یک عارف عامل بودند. بطوریکه احکام نورانی اسلام را می شناختند و به آن عمل می کردند یعنی واجبات ومحرمات را می شناختند و به واجبات عمل می کردند و ازحرام نیز پرهیز می نمودند و حتی به شبهات که می رسیدند متوقف می شدند.

یک پاسدار انقلاب اسلامی باید بصیرت سیاسی داشته باشد. مردمداری و مردم یاری جزو خصوصیات اصلی آنها بود چون از جنس مردم بودند البته الان هم همینطور است مثلا تابستان که می شود می بینید که عده زیادی برای سازندگی به مناطق محروم می روند. درست است که بیشتر آنها بسیجی هستند اما عده ای هم در میان آنها پاسدار هستند.

* نماد بصیرت سیاسی پاسدارها در آن دوران چه بود؟



- بصیرت سیاسی پاسداران قدیمی ما خیلی بالا بود چون اینها کسانی بودند که با رژیم شاه مبارزه می کردند و هر کدام در حدود چندصد جلد کتاب خوانده بودند.یعنی یک سابقه انقلابی مشخصی داشتند مثل شهید مهدی باکری،شهید حسین خرازی، شهید محمد بروجردی وشهید محمد ابراهیم همت. البته پاسدارهای معمولی ما نیز از بصیرت بالایی برخوردار بودند. مثلا ما کسی را داشتیم که سواد کلاسیک و دانشگاهی نداشت ، اما سابقه مبارزاتی داشت به نام علی رضائیان که وقتی از اهواز به سمت اصفهان با او می آمدیم یک مسابقه مشاعره گذاشتیم البته به جای خواندن شعر حدیث و روایت و آیه قرآن می خواندیم. به اندیشمک که رسیدیم من دیگر کم آوردم یعنی دیگرهیچ روایت وآیه قرآنی به ذهنم نمی رسید که درجواب او بگویم ولی اوتا اصفهان دائم درکنار گوش من روایت و قرآن می خواند.



شهید علی رضائیان همرزم آیت الله طالقانی بود و پیش ایشان در زندان درس می خواند و مدتی هم فرمانده قرارگاه حمزه بود. سنش هم از من بالاتر بود. جالب است که به شما بگویم شهید رضائیان یک بنا بود. او وقتی فرمانده قرارگاه عملیات والفجر 4 شد من با چشم خود دیدم که در ساختن سنگر گونی های خاک را پر می کرد و در ساختن سنگر به پاسدارها و بسیجیها کمک می کرد یا اینکه هم خودش سفره را می انداخت و هم آن را جمع می کرد. اینقدر این آدم متواضع و شجاع و متقی بود ، بطوریکه کم حرف می زد و بیشتر عمل می کرد ،‌آنهم عمل عاقلانه و از روی بصیرت و آگاهی .



قبل از یکی از عملیاتها ایشان رفت وبرای خانواده اش در حدود 3 من نان گرفت البته در آن زمان هر کسی که می خواست به جبهه برود برای خانواده اش 2 یا 3 من نان می گرفت که ما هم از او پرسیدیم که چرا این همه نان گرفته اید و او به ما گفت که نمی خواهم همسر من آواره صف نانوایی شود.



*سردار! در مورد این فرمایش امام که "پاسدارها وارد سیاست نشوند" دیدگاههای مختلف و چالش برانگیزی مطرح شده است. نظر جنابعالی چیست؟



- این موضوع ظرافت دارد. حضرت امام زمانی پاسدارها را از گروه گرایی و تحزب نهی کردند. مثلا در آن زمان کسی نمی توانست هم عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باشد و هم پاسدار باشد که مصداق بارز آن آقای محسن رضایی است ایشان در آن زمان جزء اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند . وقتی امام این سخنان را فرمود وی از عضویت در سازمان استعفا داد و به پاسداری اش ادامه داد.

* آیا منظور امام همه احزاب بودند یا فقط برخی احزاب مثلا کسی که عضو حزب جمهوری اسلامی بود هم نمی توانست پاسدار باشد؟



- نه، پاسداران حتی عضو حزب جمهوری اسلامی هم نباید می بودند. مثلا در آن مقطع در اصفهان دو جناح وجود داشتند یک جناح طرفدار آیت الله طاهری و یک جناح هم طرفدار آیت الله خادمی بودند، آنهایی که در جناح آیت الله خادمی بودند معمولا عضو حزب جمهوری اسلامی بودند وآنهایی که در جناح آیت الله طاهری بودند مخالف حزب جمهوری اسلامی . ما هم عضویت پاسداران را در این حزب ها ممنوع کردیم و اعلام کردیم که پاسداران حق ندارند عضو هیچ حزب و گروه سیاسی باشند.



*چرا سردار؟!

- چون ورود پاسداران به احزاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری ، باعث مفسده سیاسی هم برای سپاه پاسداران و هم برای کشور می شد . ولیکن پاسداران بایستی بینش سیاسی و خط سیاسی داشته باشند، یک پاسدار خط سیاسی اش خط امام بود و هم اکنون هم خط سیاسی پاسداران خط ولی فقیه زمان ،یعنی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای است.



یعنی هم مسائل سیاسی داخلی کشور را و هم مسائل سیاسی خارج کشور را مسائل سیاسی خاورمیانه ، منطقه و جهان اسلام را بداند. اصلا بفهمند درفلسطین و لبنان چه می گذرد بالاخره پاسدارهایی که می خواهند دربرابر دشمنان بایستند بایداهداف سیاسی آمریکا و اسرائیل را بشناسند چون دشمنان بزرگ ما آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی هستند.



*آقای دکتر! این مقوله امروز چگونه است؟



- پاسداران جدیدی که من امروز در دانشگاه افسری امام حسین(ع) و دانشگاه جامع امام حسین (ع) می بینم پاسداران واقعا نورانی ، شجاع ، فهیم و خردمند هستند. در حال حاضر در حدود 3 هزار نفر ازپاسداران جوان در آنجا مشغول تحصیل هستند یا مثلا اخیرا که به بندرعباس رفتم در جزیره قشم وقتی از نیروی دریایی سپاه بازدید کردم ، دیدم که بیش از 50 درصد پرسنل نیرو دریایی سپاه از پاسداران جوان هستند که می نشستند و سکان ناوهای موشک انداز را در اختیارمی گرفتند و مانوری را انجام می دادند. من بعد از اینکه این پاسداران جوان که در حدود 500 نفری بودند و ازمانورشان برگشتند ، با تک تک شان دست دادم و احوال پرسی کردم و بعد ازنماز ظهر نیز با آنها صحبت کردم . به نظر من اینها با پاسدارهای اول انقلاب حداقل از نظر شکل ظاهری ونورانیت چهره هایشان که یا در اثر نماز شب بود و یا تلاوت فراوان و انس با قرآن بود تفاوت چندانی نداشتند و امیدواریم که پاسداران جوان از ما پاسدار های قدیمی ، بهتر از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و مردم عزیزمان و کشور ایران ، پاسداری و حفاظت کنند.



هر کسی که مرتب قرآن بخواند نورانیت قرآن در چهره اش نمایان می شود یا کسی که دائما عبادت کند این حالت نورانیت در چهره اش مشخص است. این پاسدارهای جوان بسیار ورزیده و ماهر بودند و یکی یکی می آمدند و به من می گفتند سلام ما را به آقا برسانید. من هم اکنون احساسم این است که پاسداران جدید ما در بحث بصیرت سیاسی ، ولایت مداری و در داشتن علم و توانمندی عملیاتی و شجاعت درسطح بسیاربالایی قرار دارند.مصداق دیگرپاسداران جوانی که در قرارگاه حمزه سید الشهداء نیروی زمینی سپاه درشمالغرب کشور ، یا پاسداران درجنوب شرق کشور در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که پاسداران شجاع و مومن هستند ،می باشد.



یک هفته در فصل تابستان به آنجا رفتیم دمای هوا در حدود 50 درجه بود. کوههای سر به فلک کشیده آن منطقه (سیستان وبلوچستان) همه سیاه هستند .می دانید چرا؟ چون همیشه آفتاب به آنها تابیده، آنها را سوزانده و سیاه کرده است. ما ساعت ها حرکت می کردیم نه روستا می دیدم و نه گیاهی. مارمولک هم ندیدم تا چشم کار می کرد رمل می دیدیم. رمل هایی که متحرک بودند، ولیکن پاسداران قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و نیروهای انتظامی در استان سیستان و بلوچستان ، با فداکاری مشغول تامین امنیت و مبارزه با اشرار بودند.



به این پاسدارهای جدید من خیلی امیدوار هستم هم به دینداریشان وهم به مردم داری و مردم یاری شان. واقعا آنجا پاسدارها خیلی به مردم کمک می کردند حتی چندین بیمارستان صحرایی هم زده بودند و به طور رایگان مردم را معالجه می کردند. همین الان قرارگاه قدس سپاه بیمارستان صحرایی در مناطق محروم دایر می کند و به درمان مردم می پردازد. حتی در آن بیمارستان عمل جراحی هم انجام می دهند که معمولا این بیمارستانها 15 یا 20 روز در آن مناطق برپا است که هم بیماری تعداد زیادی از مردم را تشخیص می دهند و هم داروی رایگان به آنها می دهند.



جالب است به شما بگویم که از همین تهران یک نفر عینک ساز به آنجا آمده بود و به بلوچ ها عینک های طبی بصورت رایگان می داد البته بعد از اینکه پزشک چشم بلوچها را معاینه می کرد. این مردمداری و مردم یاری را نه تنها سپاه در سیستان و بلوچستان بلکه در کهکیلویه و بویراحمد، ‌بلکه در چندین استان محروم دیگر در حال انجام است.

* به نظر شما وجود این خصوصیات به عنوان شرایط لازم برای پاسداری کفایت می کند؟

- خیر. ‌امروز پاسداری سخت ترشده است، محیط داخلی وخارجی ودشمنان پیچیده تر شده اند.تشخیص فتنه ها احتیاج به بصیرت سیاسی و نورانیت قلب و تمسک به قرآن و عترت پیامبر و اطاعت و تبعیت از ولی فقیه دارد.

*سردار ! می توانید آماری از تعداد شهدای سپاه در دوران دفاع مقدس بدهید؟



- به نظر می رسد، سال 1360 کل پاسدارهای سراسر کشور 30 هزار نفر بودند که وقتی در سال آخر جنگ ما جبهه ها را ترک می کردیم بیش از 34 هزار شهید پاسدار داشتیم، بعبارتی دیگر در مقطعی همه پاسدارهای ما جایگزین شدند بطوریکه در کنارهر5 شهید بسیجی دو پاسدار شهید وجود داشت.یا بیش از3 هزار شهید در روحانیت داشتیم، در حدود 4 هزار شهید دانشجو داشتیم و 36 هزار شهید دانش آموز که بیشترین شهدا را ازنظر گروهی دارند.



*در اینجا می خواهیم یک گریزی به مواضع دولتهای غربی نسبت به کشورمان بزنیم و نظر شما را در مورد نقش آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در روند دشمنی با جمهوری اسلامی ایران بدانیم.

- هم اکنون به نظر می رسد یک تقسیم کاری بین آمریکایی ها ،انگلیسی ها و صهیونیست ها علیه ایران صورت گرفته است. در حقیقت آمریکایی ها مسئولیت اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی را علیه ایران عهده دارشدند تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل بتوانند با صدور این قطعنامه ها، تحریم را علیه ایران تشدید کنند. یا برخی از ، کشورهای اروپایی و عربی را از ایران جدا کنند یعنی فشار سیاسی اقتصادی را علیه ایران رهبری کنند.



از سوی دیگر انگلیسی ها عهده دار ماموریتی در داخل ایران هستند بطوریکه در داخل ایران با انجام عملیات روانی تفرقه، تنش ، اختلاف و بدبینی را در بین مردم و مسئولان ایجاد کنند.



گاهی که می بینید در داخل کشور اختلاف بین مسئولان و تنش بین مردم بوجود می آید، این خط، خط انگلیسی ها است و هر کسی که آگاهانه و یا نا آگاهانه به این اختلافات دامن بزند در خط انگلیسی ها حرکت می کند و یا ممکن است در برخی از سیستم های ایران ، با چندین واسطه مشاوران انگیسی نفوذ داده شده باشند.



بیانات حضرت آقا که فرمودند جریاناتی می خواهند در داخل کشور بین دولت با مجلس و قوه قضائیه تفرقه و تنش ایجاد کنند نیز ناظر به همین مسئله است.زیرا انگلیسی ها می خواهند دائما درداخل ایران تنش ایجاد کنند تا بگویند در ایران ثبات سیاسی وجود ندارد. البته شاید هم یکسری عناصری را در دستگاههای مختلف ما نفوذ داده باشند که اینها به اختلافات دامن می زنند.



*در این مورد بیشتر توضیح می دهید؟



- ببینید اگر انگلیسی ها ماموریت ایجاد تفرقه ، اختلاف و تشنج را در ایران بخصوص بین ملت با دولت را هدایت می کنند می خواهند پیوستگی بین ملت و دولت را ازهم جدا کنند بطوریکه گروههای مختلف سیاسی در داخل کشور نسبت به هم بدبین باشند. حتی مسئولان هم نسبت به هم بدبین باشند.



البته برخی مسائل نفسانی و بدسلیقگی ها وخود محوری و قدرت طلبی افراد هم تاثیرگذار می باشد وهمه این اختلافات رانبایستی به بیگانگان نسبت دهیم .

انگلیسی ها علاوه بر ایجاد تفرقه و تشنج در داخل کشورهتک حرمت به ارزشهای اسلامی یا شخصیت های اسلامی را دنبال می کنند . مثل بی حرمتی نسبت به حضرت امام ، مقام معظم رهبری ،‌مرجعیت و روحانیت ، بی حرمتی به مجلس شورای اسلامی ، دولت و قوه قضائیه .

*سردار! ماموریت رژیم صهیونیستی در این میان چیست؟

- اسرائیلی ها یا همان صهیونیست ها هم دارای یک نقش عمده در مسائل خارجی و داخلی ایران که در فرصت دیگر خواهم گفت، هستند.در مجموع باید گفت که این برنامه ها مانند تقسیم کاری که در زمان جنگ شده بود هم اکنون نیز به صورت بسیار پیچیده تر در قالب جنگ نرم، تحریم سیاسی اقتصادی، تنش داخلی و شاید هم عملیات های ترور و انفجار را در داخل کشور در بین آنها تقسیم شده است. و دستگاههای اطلاعاتی وامنیتی ما بایستی یک اشراف اطلاعاتی کامل نسبت به دشمنان خارجی و کسانی که از داخل با آنها همسو هستند داشته باشند و بتوانند قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث را داشته باشند.

*با توجه به موارد مطروحه به نظر شما هم اکنون در منطقه متحد استراتژیک داریم یا خیر؟

- خیر. ما متحد استراتژیکی به آن صورت نداریم. البته سوریه به ما نزدیک است و ترکیه هم تا اندازه ای ، اما به آن معنای واقعی متحد استراتژیک نداریم.

*یک سئوال اساسی که همیشه مورد پرسش افکار عمومی بوده است چرایی محوریت سپاه در قطعنامه ها و تحریم های غیر قانونی غرب می باشد. در حالی که سپاه جزو سازمان رسمی دفاعی کشور است. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟



- از نظرمن عده ای درداخل ایران به دشمنان خارجی، آمریکاییها وانگلیسی ها چراغ سبزنشان می دهند و حتی آنها را راهنمایی می کنند و به آنها می گویند اگرمی خواهید به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ضربه ای بزنید باید هدف خود را رهبری نظام و سپاه پاسداران قرار دهید چرا که اگر حرمت ، قداست و محبوبیت اینها شکسته شود آسان می شود.



از طرفی دیگر عده ای هم در داخل به دشمنانمان می گویند محور حفظ جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه است و بازوان قدرتمند آن هم سپاه و بسیج می باشند که باید تحت فشارروانی، حرمت شکنی و قداست شکنی قرار گیرند.



پس از پیروزی انقلاب ولایت فقیه همواره سکاندار کشتی انقلاب اسلامی بوده است. این کشور بدون ولایت فقیه اداره نمی شود. من با اطلاع می گویم برخی از آقایانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دوره دهم بودند بیانیه هایی که صادر کرده اند وصادر می کنند مانند بیانیه های منافقین است. هرچند سالیانی را هم درکنار امام بوده اند و لیکن درمجموع نتوانستند طرفداران خود را خوب رهبری وهدایت کنند، بلکه در جهت اهداف بیگانگان و دشمنان اسلام و ایران حرکت کردند و وزن سیاسی ایران کاهش پیدا کرد ، درحالی که پس از انتخابات بی نظیر سال گذشته، می توانست موقعیت سیاسی ایران در نظام بین الملل بیش از گذشته افزایش پیدا کند.

*آیا فکر می کنید حرمت دین هم در کشور ما شکسته شده است؟!

- بله، شکستن حرمت دین و روحانیون ازچند سال قبل در کشورکلید خورد. یعنی دقیقا از زمانی که شخص روشنفکر نمایی بحث تقلید را مطرح کرد وگفت "انسانها مگر میمون هستند که بخواهند از کسی تقلید کنند."درحقیقت باید گفت که این مسائل موجب شکسته شدن وحدت و اقتدار ملی مان می شود و تا اینها شکسته نشوند دشمنانمان نمی توانند به اهداف شوم خود برسند. چرا که آنها و مرجعیت و روحانیت، همواره پاسدار اسلام و مکتب تشیع و حافظ استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند.



*آقای دکتر! به نظر شما چگونه می توان وحدت ملی را درعین داشتن اختلاف سلیقه حفظ کرد؟

- کسانی که اعتقاد به اسلام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه دارند می توانند حتی با داشتن اختلاف سلیقه در این چارچوب دور هم جمع شوند و به وحدت برسند اما اگر یکی از این موارد را زیر پا گذاشتند دیگر از این چارچوب خارج شده و از کشتی نظام پیاده می شوند.



مسائل کلان کشور را ، مسائل اصلی و فرعی را نباید با هم اشتباه بگیریم.اصل این است که کشور ما آرام باشد، مردم ما ازاین نزاع ها خسته شده اند. وحدت داخلی جزو اصول ما است. اگر در داخل وحدت داشته باشیم فشار خارجی نمی تواند به کشورمان آسیب برساند ولی اگر درداخل وحدت ملی نداشته باشیم فشار خارجی می تواند به کشورمان آسیب برساند. پس اول باید در داخل وحدت ایجاد کنیم و راهش هم آن است که همواره وحدت حول محور رهبری انقلاب اسلامی، قانون اساسی و وصیت نامه سیاسی حضرت امام ، برقرار باشد.



* در مورد سالروز ولادت با سعادت امام حسین(ع) و اهمیت گرامیداشت روز پاسدار که بهانه گفتگوی ما بود نیز صحبت کنید.



- من در قالب دو خاطره راجع به روز پاسدار مطلبی را عرض می کنم. در زمان دفاع مقدس یکی از سرداران سپاه به خدمت حضرت آیت الله العظمی بهجت (رض) رسیده بود. این ماجرا مربوط به یک سال قبل از رحلت این عالم ربانی است. حضرت آیت الله بهجت خطاب به این دوست ما می گوید در روز قیامت خداوند می فرماید اول کسانی که پدر و مادرشان از آنها راضی است دستهایشان را بالا ببرند ،آنها بروند به بهشت . سپس می گوید کسانی که یک خدمتی به مردم کرده اند دست هایشان را بالا ببرند و به بهشت بروند و سوم کسانی که قطره اشکی برای شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فاطمه زهرا(س) ریختند به بهشت بروند.



بعد از آن این دوست ما از حضرت آیت الله بهجت می پرسد که پس در این میان تکلیف شهدا چه می شود و چگونه به بهشت می روند؟ که ایشان درجواب این پاسدار می گوید "کسانی که جانشان را در راه خدا داده اند خدا از آنها سئوال می کند که شما دوست دارید به کجای بهشت بروید".



هرکسی که نسبت به حسین ابن علی(ع) معرفت داشته باشد و به دستورات ائمه اطهار علیه السلام عمل کند عاقبت به خیر خواهد شد.عشق و محبت و معرفت نسبت به حسین ابن علی راه عاقبت بخیری و نجات ازآتش جهنم است. عاقبت به خیری تنها ازطریق معرفت به قرآن وعمل به دستورات آن وعشق و محبت به حضرت رسول(ص) وعترت پیامبر اسلام ،‌علی الخصوص حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، امکان پذیر است.

مطلب دیگر را از قول یک عراقی می خواهم برایتان بگویم. اوایل جنگ که از کردستان به منطقه دارخوین رفتم فرمانده محور این منطقه شدم. دارخوین شمال آبادان است. در حدود یکصد نفر پاسدار و بسیجی هم همراه من بود. در همان ماههای اول یک افسر عراقی به ما پناهنده شد و فارسی هم بلد نبود و ما این شخص را مسئول شنود بیسیم عراقی ها کردیم.وقتی از او پرسیدم که چرا به ما پناهنده شده، گفت من اهل روستای "القرنه" هستم. این روستا روبه روی جزیره مجنون است.یعنی دقیقا درمحل تلاقی دو رود دجله و فرات قرار دارد.

این افسر عراقی به ما گفت وقتی که جنگ شروع شد و خواستم از مادر خداحافظی کنم مادرم رو به من کرد و گفت می خواهی به جنگ ایرانی ها بروی؟ گفتم بله گفت رهبر آنها یک سید جلیل القدراست. از اولاد فاطمه زهرا(س)و حسین ابن علی است. به جنگ آنها نرو اگر مجبورت به جنگ کردند به سمت آنها تیراندازی نکن و حتی اگر توانستی فرار کن، در غیر اینصورت من شیرم را حلالت نمی کنم و به همین دلیل من به شما پناهنده شدم.

به هر حال وی در همه عملیات شرکت می کرد تا رسید به عملیات والفجر مقدماتی در سال61، این افسر عراقی قبل از عملیات به ما گفت من در این عملیات شهید می شوم اگر جسدم گم شد که هیچ، اما اگر پیدا شد جسدم را در قبرستان شهدای اهواز دفن کنید و روی سنگ قبرم بنویسید "یا اباعبدالله الحسین انا الغریب" که در آن عملیات این افسر عراقی همانطور که گفته بود شهید شد و بر روی سنگ قبرش هم همان جمله را نوشتیم. هر کس به عشق امام حسین (ع) قلبش نورانی شد و به حق ائمه اطهار (ع) معرفت پیدا کرد و به آنچه آنها فرمودند عمل کرد ،‌عاقبت بخیر خواهد شد.



این بنده حقیر هم بزرگترین دعایم و آرزویم ازخداوند متعال ،‌عاقبت بخیری برای خودم و پاسداران عزیز،‌خصوصا سرداران دوران دفاع مقدس است .

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گفتگو از: محمد ابراهیم پاکزاد