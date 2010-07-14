طرح اظهارنامه الکترونیکی برای اولین بار در استان سمنان اجرا شد

محمد تقی رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: گفت اشخاص حقوقی می توانند با مراجعه به آدرس www.intamedia.ir و انتخاب اظهارنامه متناسب با فعالیت شغلی، اطلاعات لازم را درج و کدرهگیری دریافت کنند.

وی هوشمندی، ساده بودن تکمیل و کنترل اظهارنامه، صرفه جویی در وقت و هزینه مودیان را از مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: مودیان باید اظهارنامه چاپ شده را به اداره های امورمالیاتی تحویل دهند.

رضائیان با اشاره به اینکه پایان تیر، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی است، گفت: مودیانی که در مهلت تعیین شده اظهارنامه خود را تسلیم نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.

به گفته وی، این افراد همچنین از تسهیلاتی که قانون برای مودیان خوش حساب پیش بینی کرده، محروم خواهند شد.

مدیرکل امورمالیاتی استان سمنان یاد آور شد: سال گذشته درآمد مالیاتی استان 870 میلیارد ریال بوده است.