" اسلام" در اسپانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف نویسنده در این کتاب تصحیح تعصبات موجود و موج اسلامهراسی در غرب است؛ تصوراتی که از زمان جنگهای صلیبی بروز کرده وسپس در مقاطع مختلف تشدید شدهاند.
این کتاب تلاش کرده است چهرهای جدید و مبتنی بر حقایق اسلام را نشان دهد، چهرهای که هماهنگی بیشتری با گرایشهای دینی، جنبش های اجتماعی و دیدگاههای برابری طلب حقوق زنان دارد.
نویسنده اعتقاد دارد که آینده انسان نمیتواند علیه اسلام، در حاشیه اسلام و یا بدون همکاری اسلام ساخته شود. زیرا اسلام با یک میلیارد و دویست پیرو در حوزههای سیاسی، دینی و بینالمللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نیروی قدرتمند وسرچشمه روحانیتی بیپایان است.
خوان خوسه تامایو دکترای الهیات از دانشگاه سالامانکا در سال 1976، دکترای فلسفه از دانشگاه آتونومای مادرید و استاد دانشگاههای اسپانیا و امریکا، رئیس گروه الهیات ومطالعات مذهبی در دانشکاه کارلوس سوم است.
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