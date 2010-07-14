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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

فیلم پلاچیدو قبل از نمایش جنجال به پا کرد

فیلم پلاچیدو قبل از نمایش جنجال به پا کرد

فیلم "والانزاسکا" ساخته میکله پلاچیدو که به زندگی تبهکاری به همین نام می‌پردازد در بخش خارج از مسابقه جشنواره ونیز به نمایش در می‌آید.گروهی از خانواده‌های قربانیان این تبهکار خواستار توقیف فیلم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا " والانزاسکا " به مانند فیلم قبلی پلاچیدو یعنی " عاشقانه جنایی" دردهه 1970 می گذرد و به فعالیت‌های یک گروه تبهکار جوان می پردازد.

در حالی که فیلم هنوز به نمایش در نیامده گروهی از خانواده های قربانیان این دار و دسته با تجمع مقابل وزارت فرهنگ ایتالیا خواستار توقیف فیلمی شده اند که مدعی اند احتمالا تصویری ستایش آمیز از رناتو والانزاسکا سردسته این گروه ارائه داده است.

پلاچیدو در این باره گفت : فیلم من می کوشد به قضاوت ننشیند و تنها فعالیت های تبهکارانه والانزاسکا و یارانش را به تصویر می کشد.ما در این فیلم دادگاه ها و روند دادرسی گروه والانزاسکا را نمایش نمی دهیم.بلکه می خواستیم علل و عوامل سوق داده شدن جوانی چون والانزاسکا به سمت اعمال خلاف قانون را بررسی کنیم.ما به درون افکار او رسوخ کرده ایم.

" والانزاسکا" اقتباسی است از رمانی به نام " گل شیطان" نوشته کارلو بونینی که بارها با والانزاسکا ملاقات کرده، است.کیم روسی استوارت ایتالیایی ، پاز وگای اسپانیایی و موریتس بلایبتروی آلمانی در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.

شصت و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز از 1 تا 11 سپتامبر ( 10 تا 20 شهریور) برگزار می شود.
 

کد مطلب 1116676

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