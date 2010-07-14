به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشنهاد کمیته جوایز شورای کتاب کودک و تایید هیئت مدیره، این تصویرگر بنا به بررسیهای انجام شده و تاکید بر برجستگی کار هنری‌اش به‌عنوان کاندیدای دریافت این جایزه از ایران معرفی شد.

تصویرگری مستمر کتابهای کودک و نوجوان از سال 1362، موفقیت در خلق آثار برای مخاطبان گروه‌های سنی متفاوت، تصویرگری بیش از 80 عنوان کتاب، تلاش برای استفاده از نمادها و نشانه‌های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در اغلب آثار و آموزش بسیاری از تصویرگران معاصر ایران از جمله ویژگیهای بنی اسدی برای نامزدی این جایزه اعلام شده است.

محمد علی بنی‌اسدی متولد 1334 در سمنان مدرک مجسمه سازی خود را در سال 1353 از هنرستان کمال الملک دریافت کرد. وی در سال 1359 کارشناسی هنرهای تجسمی و سپس در سال 1380 مدرک کارشناسی ارشد تصویرسازی را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران دریافت کرد.

این هنرمند تاکنون جوایز داخلی و بین‌المللی زیادی دریافت کرده است که از آن میان می‌توان به دیپلم افتخار و مدال نمایشگاه کاریکاتور یومیوری شیمبون ژاپن، دیپلم افتخار نمایشگاه کاریکاتور بوردیرا ایتالیا و جایزه ویژه هیئت داوران نمایشگاه کاریکاتور انگله فرانسه اشاره کرد.