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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

به پیشنهاد شورای کتاب کودک/

تصویرگر ایرانی نامزد دریافت جایزه "هانس‌کریستین اندرسن" شد

تصویرگر ایرانی نامزد دریافت جایزه "هانس‌کریستین اندرسن" شد

محمدعلی بنی‌‌اسدی تصویرگر کتابهای کودکان و نوجوانان نامزد دریافت جایزه جهانی "هانس کریستین اندرسن" سال 2012 در بخش تصویرگری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشنهاد کمیته جوایز شورای کتاب کودک و تایید هیئت مدیره، این تصویرگر بنا به بررسیهای انجام شده و تاکید بر برجستگی کار هنری‌اش به‌عنوان کاندیدای دریافت این جایزه از ایران معرفی شد.

تصویرگری مستمر کتابهای کودک و نوجوان از سال 1362، موفقیت در خلق آثار برای مخاطبان گروه‌های سنی متفاوت، تصویرگری بیش از 80 عنوان کتاب، تلاش برای استفاده از نمادها و نشانه‌های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در اغلب آثار و آموزش بسیاری از تصویرگران معاصر ایران از جمله ویژگیهای بنی اسدی برای نامزدی این جایزه اعلام شده است.

محمد علی بنی‌اسدی متولد  1334  در سمنان مدرک مجسمه سازی خود را در سال 1353 از  هنرستان کمال الملک دریافت کرد. وی در سال 1359  کارشناسی هنرهای تجسمی و سپس در سال 1380 مدرک کارشناسی ارشد تصویرسازی را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران دریافت کرد.

این هنرمند تاکنون جوایز داخلی و بین‌المللی زیادی دریافت کرده است که از آن میان می‌توان به  دیپلم افتخار و مدال نمایشگاه کاریکاتور یومیوری شیمبون ژاپن، دیپلم افتخار نمایشگاه کاریکاتور بوردیرا ایتالیا و جایزه ویژه هیئت داوران نمایشگاه کاریکاتور انگله فرانسه اشاره کرد.

کد مطلب 1116684

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