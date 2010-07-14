"چهل سالگی" 80 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در 17 سینمای تهران به روی پرده رفته است. نصب بیلیوردهای شهری نیز از امروز آغاز می شود و همچنین مدیران پخش هدایت فیلم تصمیم دارند، تبیغات در سطح مترو و به صورت پیامک نیز برای این فیلم در نظر بگیرند.
"چهل سالگی" براساس فیلمنامهای نوشته مصطفی رستگاری ساخته شده که اقتباسی آزاد از داستانی به همین نام نوشته ناهید طباطبایی است. عزتالله انتظامی، لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن بازیگران آن هستند.
دیگرعوامل این فیلم عبارتند از تهیهکننده: علیرضا رئیسیان، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح صحنه و لباس: ایرج رامینفر، طراح چهرهپردازی: عبدالله اسکندری،تدوین :هایده صفی یاری ، صدابردار: نظامالدین کیایی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: کاوه سجادیحسینی، مدیر تولید: هایده قریشی، موسیقی: کریستف رضاعی، عکاس: رامتین فیروزیان.
"چهل سالگی" در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. علیرضا رئیسیان در مقام کارگردان فیلمهای سینمایی "سفر"، "ریحانه"، "ایستگاه متروک" و "پرونده هاوانا" را در کارنامه دارد.
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