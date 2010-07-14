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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

فولادگر به مهر خبر داد:

تحقیق و تفحص از مخابرات با حضور وزیر ارتباطات بررسی شد

تحقیق و تفحص از مخابرات با حضور وزیر ارتباطات بررسی شد

طرح تحقیق و تفحص از مخابرات روز گذشته با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات در جلسه کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر افزود: بر اساس آیین نامه جدید مجلس گزارش های تحقیق و تفحص لزوما باید ابتدا با حضور وزیران مورد بررسی قرار گرفته و سپس نهایی شود از همین رو روز گذشته با حضور تقی پور و همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات گزارش تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت .

وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون و هیئت تحقیق و تفحص از مخابرات سئوالاتی را از این دو مسئول دولتی مطرح کرده و دفاعیات آنها را نیز استماع کردند که همین دفاعیات در تهیه گزارش تحقیق و تفحص مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات آماده شده و به زودی برای طی مراحل قانونی دیگر تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد.

کد مطلب 1116688

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