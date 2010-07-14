به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا که امروز چهارشنبه منتشر شد، اسپانیا با 1883 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. همچنین تیم‌های هلند و برزیل نیز در این رده بندی عناوین دوم و سوم را در اختیار دارند. تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات یورو 2008 به صدر جدول رده بندی فیفا صعود کرده بود.

ایران در آخرین رده بندی فیفا با 522 امتیاز و سه پله نزول در جایگاه شصت و چهارم جهان و چهارم آسیا قرار دارد. استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده بندی تیم‌های آسیایی اول تا سوم هستند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان:

1- اسپانیا 1883 امتیاز

2- هلند 1659 امتیاز

3- برزیل 1536 امتیاز

4- آلمان 1464 امتیاز

5- آرژانتین 1289 امتیاز

6- اروگوئه 1152 امتیاز

7- انگلستان 1125 امتیاز

8- پرتغال 1062 امتیاز

9- مصر 1053 امتیاز

10- شیلی 988 امتیاز