جشنواره ملی طلاب جوان برتر در قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر اجرایی جشنواره ملی طلاب جوان برتر، قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه و مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان کشور در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، گفت: نقش طلاب در شکل‌گیری اخلاق و هویت نسل جوان حقیقتی روشن است و مهمترین بروز آن را در رویکرد فرهنگی نسل جوان در انقلاب و دفاع مقدس مشاهده می‌کنیم.



حجت الاسلام عباس ابراهیمی افزود: روحانیت سرمایه‌ای است که مقام معظم رهبری در رابطه با آن می‌فرماید: هیچ چیز پرجاذبه‌تر از طلبه‌ای نیست که بدون چشم داشت، کار تبلیغی خود را به خوبی انجام می‌دهد و نتیجه‌اش به صورت شجره طیبه‌ای بروز می‌کند.



وی ادامه ‌داد: رهبر معظم انقلاب معتقد است که اگر نیروهای مبتکر به درستی سازمان پیدا کنند در بسیاری از امور مستقل و بی‌نیاز از دیگران خواهیم بود.



وی خاطر نشان کرد: جشنواره جوان ایرانی به دنبال همین فرمایشات و با هدف ترویج اندیشه‌های امام و منویات رهبری در خصوص طلاب با محوریت هویت‌سازی، معرفی الگو‌های برتر و حمایت مادی و معنوی از طلاب جوان و به منظور تحقق چشم‌انداز بیست ساله نظام، گسترش فرهنگ دینی‏، زمینه‌سازی برای کشف استعدادهای برتر و ارتباط برقرارکردن نخبگان حوزوی و غیر حوزوی برگزار شده است.



وی در رابطه با نحوه تعیین ساختار و محتوای این جشنواره اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات فراوان با حضور اندیشمندان حوزوی، محورهای همایش مشخص شد که به علت وسعت فعالیت‌های انجام شده در حوزه علمیه، 3 محور اصلی، فعالیت‌های علمی‏، تبلیغی و مدیریتی را مبنای کار قرار دادیم و در ادامه دبیرخانه جشنواره را در اواخر سال گذشته فعال کردیم.



ابراهیمی ادامه داد: به همین منظور تفاهم نامه‌ای بین دفتر نخبگان حوزه علمیه و سازمان ملی جوانان امضا شد و کارگروه‌هایی شامل کارشناسان خبره معین گردید تا تمامی شاخص‌های داوری را مشخص و تعیین کنند.



4 هزار نفر در جشنواره شرکت کردند



به گفته دبیر اجرایی جشنواره 4 هزار طلبه در این جشنواره شرکت کردند که آثار آنها با دقت فراوان و پس از 3 مرحله داوری انتخاب شدند.



وی با اشاره به رقابت تنگاتنگ طلاب گفت: برای آنکه تعداد بیشتری از طلاب تشویق به ادامه فعالیت‌های خود شوند با همکاری دفتر تبلیغات و شورای عالی حوزه علمیه به 160 طلبه شرکت کننده در این همایش نیز جوایزی اهدا می‌شود .



ابراهیمی در ادامه، برگزاری این جشنواره‌ها را موجب هماهنگی و انسجام بیشتر بین طلاب نخمه و بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های این قشر توسط ارگان‌های مختلف کشور دانست.

