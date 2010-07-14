برخورد با خرده فروشان مواد مخدر ضروری است

سرهنگ ابراهیم شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص لزوم برخورد با خرده فروشان مواد مخدر گفت: در برخورد با خرده فروشان به صورت ویژه درحال فعالیت هستیم اما در این زمینه با مشکلاتی نیز مواجه می شویم.

وی ادامه داد: خرده فروشان حلقه اتصال قاچاقچیان عمده و معتادان هستند و باید این حلقه حذف شود.

وی با اشاره به اینکه برخورد با خرده فروشان در کرمان با جدیت دنبال می شود گفت: یک روزه نمی توان خرده فروشان را شناسایی و دستگیر کرد اما در راستای برخورد قاطع با خرده فروشان یک شعبه ویژه برای برخورد با خرده فروشان در دادسرا در نظر گرفته شده است.

وی همچنین در خصوص برخورد با زائران حج عمره که مواد مخدر حمل می کنند گفت: فرودگاه کرمان مجهز به دستگاه سی تی اسکن و تجهیزات پیشرفته و همچنین سگهای مواد یاب شده است و در صورت کشف مواد مخدر از زائران مطابق قانون از خروج آنها جلوگیری می شود.

جانشین شورهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت: یکی از اقداماتی که باید در خصوص مبارزه با اعتیاد به شدت پیگیری شود فرهنگ سازی درخصوص عدم اعتیاد در جامعه می باشد.

سرهنگ شاکری افزود: هم اکنون 52 سازمان مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان درحال فعالیت هستند اما باید بگونه ای عمل کرد که در کل جامعه نسبت به مواد مخدر انزجار ایجاد شود.