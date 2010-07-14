صدور 45 مجوز سرمایه گذاری در سه ماهه اول امسال در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، ایرج حاتمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: از این تعداد مجوز صادر شده 12 فقره در حوزه تولید و صنعت، 16 فقره در حوزه خدمات و عمران، 14 مورد در حوزه بازرگانی و سه مورد مجوز تاسیس شعب شرکتهای خارج از محدوده منطقه بوده است.

حاتمی تصریح کرد: صدور 45 فقره مجوز سرمایه گذاری در طول سه ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با صدور 40 فقره مجوز، 11 درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: در سه ماهه اول سال گذشته نیز 15 فقره مجوز سرمایه گذاری در حوزه خدمات و عمران، 10 فقره مجوز تاسیس شعب شرکتها، 9 فقره مجوز تولیدی و صنعتی و شش فقره مجوز در حوزه بازرگانی صادر شده بود.

حاتمی گفت: هم اکنون مراحل احداث بیش از 16 پروژه سرمایه گذاری تولیدی خصوصی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه های مختلف بطور همزمان در دست اجراست.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس به کارخانه نساجی سرمایه گذاران ترک، کارخانه تولید شیرینی صنعتی و نیروگاه 500 مگاواتی بعنوان مهمترین این پروژه ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: منطقه آزاد ارس بدلیل همسایگی با کشورهای ارمنستان و آذربایجان و نخجوان و نیز دسترسی آسان به بازار کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز و پشتیبانی استان صنعتی آذربایجان شرقی از توانمندی بسیار بالایی در زمینه تولید، صادرات و صادرات مجدد برخوردار است.

حاتمی افزود: برهمین اساس ایجاد شهرکهای صنعتی 1400 هکتاری صنایع سنگین، 850 هکتاری صنایع پاک، های تک و صنایع غذایی و 85 هکتاری شهرک مصالح ساختمانی در دستورکار سازمان قرار دارد.