به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی " جنگل نروژی" با نام دیگر " این پرنده پرواز کرده است" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنی که نخستین بار در سال 1987 منتشر شد.



این کتاب تا‌کنون به 33 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در آن از یکی از ترانه های گروه انگلیسی "بیتلز" یاد شده که هونگ از این ترانه در عنوان بندی فیلم استفاده کرده است.فیلم داستان مردی را روایت می کند که پس از آشنایی با یک زن به دوران خوش کودکی اش در دهه 1960 باز می گردد.



تران آن هونگ در این باره می گوید : استفاده از ترانه ای که در متن کتاب نیز آمده برای من حیاتی بود.خوشبختانه امتیاز استفاده از این ترانه را خریدیم و اکنون در تیتراژ آغازین و پایانی فیلم از آن بهره گرفته ایم.



"جنگل نروژی " اواخر سال 2010 در جهان اکران می شود.تران آن هونگ پیش از این فیلم "بوی پاپایای سبز " را ساخته که جایزه دوربین طلایی کن را دریافت کرده است. همچنین فیلم "سیکلو"از ساخته های او برنده جایزه شیر طلایی ونیز شده است.