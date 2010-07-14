اولین تونل جاده ای آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، علیرضا رحمان زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از محور تکاب- شاهین دژ، ساخت تونل در این محور را از مهمترین طرحهای عمرانی بخش راه شهرستان تکاب عنوان کرد و افزود: امسال عملیات چهار خطه کردن 4.5 کیلومتر از جاده و بهسازی و آسفالت 10 کیلومتر از قطعه دوم این محور اجرایی می شود.

وی اعتبار لازم جهت بهسازی و آسفالت محور میاندوآب- شاهین دژ- تکاب را هزار میلیارد ریال دانست و بیان داشت: 50 میلیارد ریال از این اعتبار امسال تخصیص یافته که تاکنون 70 درصد اعتبار سالجاری تامین شده است.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح احداث محور تکاب - یاسو کند زنجان، اظهار داشت: این طرح هم اکنون مراحل مطالعاتی و امکان سنجی را طی کرده و عملیات اجرایی آن با اختصاص 75 میلیارد ریال آغاز می شود.

به گفته ی رحمان زاده شهرستان تکاب دارای 136 کیلومتر راه اصلی و فرعی بوده و مجموع راه های روستایی این شهرستان به 377 کیلومتر می رسد.

