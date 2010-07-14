عدم پرداخت حق موقوفه انگیزه واقفان را از بین می برد

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون بزرگترین مشکل وقف عدم آشنایی مردم با امر وقف و اثرات اقتصادی آن درجامعه است.

وی با اشاره به اینکه وقف به عنوان یکی از دستورات اقتصادی اسلام می تواند محرومیت را در جامعه کاهش دهد افزود: پرداخت نکردن حق موقوفه و عمل نکردن به وقف از نتایج این امر است که در مرور انگیزه واقفان را از بین می برد.

قاسمی زاده خاطرنشان کرد: افرادی که می‏خواهند اموال خود را وقف کنند نیازمند راهنمایی و کسب آگاهی و اطلاعات لازمه در این خصوص هستند و باید در وقف‏ نامه‎ خود این اختیار را به آیندگان خود بدهند که اگر موقوفه بازدهی اقتصادی خود را از دست داد نسل‏های بعد بتوانند آن را به ارزش ریالی تبدیل کرده و دوباره وقف کنند.

وی ادامه داد: وقف در عصر کنونی باید بنا به نیاز جامعه انجام شود و مردم باید در این خصوص دیدگاههای خود را تغییر دهند.

مدیرکل اوقاف کرمان اضافه کرد: افرادی که می‏خواهند اموال و دارایی خود را وقف کنند باید با استفاده از راهنمایی‎های دفتر مشاوره اوقاف و بر اساس کمبودها و نیازهای کنونی جامعه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم‏چنین افرادی که میل به وقف ‏کردن دارند اما به دلیل نداشتن تمکن مالی قادر به انجام وقف‏های گسترده نیستند می‏توانند با پرداخت وجوه نقدی اندک خود و با همکاری وقف‏کنندگان دیگر اقدام به وقف جمعی کنند.

وی از علماء خواست در جلسلت مختلف مردم را با اهمیت اجتماعی و اقتصادی وقف آشنا کنند.