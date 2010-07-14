عدم پرداخت حق موقوفه انگیزه واقفان را از بین می برد

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون بزرگترین مشکل وقف عدم آشنایی مردم با امر وقف و اثرات اقتصادی آن درجامعه است.
وی با اشاره به اینکه وقف به عنوان یکی از دستورات اقتصادی اسلام می تواند محرومیت را در جامعه کاهش دهد افزود: پرداخت نکردن حق موقوفه و عمل نکردن به وقف از نتایج این امر است که در مرور انگیزه واقفان را از بین می برد.
قاسمی زاده خاطرنشان کرد: افرادی که میخواهند اموال خود را وقف کنند نیازمند راهنمایی و کسب آگاهی و اطلاعات لازمه در این خصوص هستند و باید در وقف نامه خود این اختیار را به آیندگان خود بدهند که اگر موقوفه بازدهی اقتصادی خود را از دست داد نسلهای بعد بتوانند آن را به ارزش ریالی تبدیل کرده و دوباره وقف کنند.
وی ادامه داد: وقف در عصر کنونی باید بنا به نیاز جامعه انجام شود و مردم باید در این خصوص دیدگاههای خود را تغییر دهند.
مدیرکل اوقاف کرمان اضافه کرد: افرادی که میخواهند اموال و دارایی خود را وقف کنند باید با استفاده از راهنماییهای دفتر مشاوره اوقاف و بر اساس کمبودها و نیازهای کنونی جامعه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین افرادی که میل به وقف کردن دارند اما به دلیل نداشتن تمکن مالی قادر به انجام وقفهای گسترده نیستند میتوانند با پرداخت وجوه نقدی اندک خود و با همکاری وقفکنندگان دیگر اقدام به وقف جمعی کنند.
وی از علماء خواست در جلسلت مختلف مردم را با اهمیت اجتماعی و اقتصادی وقف آشنا کنند.
نظر شما