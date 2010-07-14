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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

فرصتها و تهدیدهای ادبیات دفاع مقدس در سرای اهل قلم بررسی می‌شود

فرصتها و تهدیدهای ادبیات دفاع مقدس در سرای اهل قلم بررسی می‌شود

نشست "ادبیات معاصر دفاع مقدس: فرصتها و تهدیدها" به همت انتشارات امیرکبیر شنبه 26 تیرماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست نویسندگان و منتقدان حوزه دفاع مقدس از جمله محمد جواد جزینی، قاسمعلی فراست و حسین فتاحی حضور دارند و درباره ظرفیتها و کاستیهای این گونه ادبی در کشور سخن می‌گویند.

در این جلسه همچنین مجموعه 54 جلدی "روایت دیگر" که به تازگی از سوی انتشارات امیرکبیر درباره وضعیت ادبیات دفاع مقدس در دهه‌های اخیر،  به چاپ رسیده است رونمایی خواهد شد.

این مجموعه در چهار ژانر داستان، داستان کوتاه، فیلمنامه و نمایشنامه با محوریت دفاع مقدس و نگاهی انتقادی به این گونه آثار منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست "ادبیات معاصر دفاع مقدس: فرصتها و تهدیدها" می‌توانند ساعت 17 به سرای اهل قلم به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1116713

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