آنها که سپاه را منحصر به نظامی گری می دانند یا مغرضند یا جاهل

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان ظهر چهارشنبه در جمع پرسنل سپاه عاشورا افزود: سپاه یک پتانسیل عظیم معنوی و مادی است و می تواند در تمام حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی با تمام وجود نقش آفرینی کند چنانکه در طول 31 سال عمر پر برکت انقلاب اسلامی سپاه از خود کارنامه بسیار درخشان نشان داده است.

وی با بیان اینکه عصبانیت استکبار جهانی از سپاه و بسیج ریشه در اقتدار این نهاد مقدس دارد تصریح کرد: رسالت اصلی سپاه، صیانت و حراست از استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در سایه خون هزاران شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی به دست آمده است.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه سالار شهیدان را الگوی یکایک پاسداران و بسیجیان در زندگی آرمانی شان دانست و خاطرنشان کرد: چنانکه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در مقابل یزیدیان تن به ذلت نداد و عزت دنیوی و اخروی را از آن خود کرد، پاسداران و بسیجیان جان بر کف ایران اسلامی نیز فارغ از هیاهوی تبلیغاتی استکبار جهانی در دفاع از ارزش ها و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون استقامت خواهند کرد و پرچم عزت، اقتدار و سرافرازی اسلام را در سرتاسر جهان به اهتزاز در خواهند آورد.

پور جمشیدیان در ادامه با بیان اینکه اصل ولایت فقیه خط قرمز تمام پاسداران و بسیجیان با بصیرت است تصریح کرد: استکبار جهانی در قالب جنگ نرم به زعم و خیال واهی خود تلاش می کند با تضعیف جایگاه معنوی ولایت فقیه بتواند نظام را با استحاله فرهنگی و سیاسی مواجه سازد اما غافل از این حقیقت است که عشق به ولایت از اعتقادات لاینفک بسیجیان است.

وی یادآور شد: چنانکه در فتنه های اخیر نیز دشمنان دیدند نه تنها جایگاه معنوی ولایت فقیه تضعیف نشد بلکه بیش از پیش بر اقتدار، ابهت و محبوبیت آن افزوده شد و بار دیگر استکبار جهانی مثل مار زخم خورده فرار را بر قرار ترجیح داد و البته بسیجیان آگاه و بصیر ما نباید از کمین مجدد این مار زخم خورده غفلت بورزند.

پورجمشیدیان در ادامه پاسداران را مرزبانان مرزهای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی ایران اسلامی قلمداد کرد و افزود: پاسداران و بسیجیان علاوه بر اینکه دوشادوش ارتشیان غیور و جان بر کفان نیروی انتظامی از مرزهای جغرافیایی حراست می کنند در مرزبانی مرزهای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی نیز با تمام وجود و قوا نیز اهتمام به خرج می دهند.

فرمانده سپاه عاشورا ادامه داد: لذا استکبار جهانی تا به حال نتوانسته است با طراحی جنگ نرم، آرمان های مقدس انقلاب اسلامی را نشانه رفته و به استحاله بکشاند و علت عصبانیت استکبار جهانی از سپاه و بسیج، ریشه در آن دارد که سپاه و بسیج تمام رشته های آنها را از اول انقلاب تا کنون پنبه کرده است و نگذاشته که استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به اهداف و مطامع شیطانی و پلید خود در سرتاسر جهان اسلامی دست یازد.

پور جمشیدیان یادآور شد: مردم ولایتمدار آذربایجان در سی و یک سال گذشته در دفاع از انقلاب اسلامی پیشتاز و پیشرو بوده اند و جوانان این سرزمین در قالب لشکر عاشورا از یگان های خط شکن در عملیات های بزرگ بوده اند و این شور و حماسه با پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس در عرصه های سازندگی و عمرانی و خدمات رسانی به زنان و مردان آذربایجانی به نمایش گذاشته شده است.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان کارنامه سازندگی این سپاه یادآور شد: ساخت دهها پروژه عظیم ملی توسط جوانان آذربایجان شرقی در امر سد سازی، تونل سازی، ساخت اتوبان و مراکز صنعتی از افتخارات بزرگ جوانان این سرزمین ولایتمدار است.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام حسن کاملی فر مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: پاسداران با بصیرت و حفظ معنویت در دفاع همه جانبه از نظام اسلامی چون کوه، محکم و استوار ایستاده اند.

وی افزود: سپاه از متن انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران شکل گرفته است و امسال، سی و یکمین سال تشکیل خود را به عنوان یک نهاد انقلابی و مدافع نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب سپری می کند و رمز و راز توفیق این نهاد مقدس نشات گرفته از بصیرت و حفظ معنویت و ایمان و سلامت نفس اسلامی و دینداری و ولایتمداری پاسداران انقلاب اسلامی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا با بیان اینکه انتخاب سالروز طلوع خورشید معنویت، بزرگ پاسدار اسلام و قرآن حضرت امام حسین (ع) به عنوان روز پاسدار توسط امام راحل (ره) افتخار بزرگ سپاه می باشد افزود: نامگذاری سوم شعبان، سالروز ولادت حماسه ساز واقعه عاشورا با عنوان روز پاسدار در حقیقت برای مدافعان انقلاب اسلامی مسئولیت آور است و بیانگر ارتباط معنوی و فرهنگی مجموعه سپاه با فرهنگ همیشه جاوید عاشورا و نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) می باشد.

حجت الاسلام کاملی فر در ادامه یادآور شد: پاسداران از بدو تاسیس این نهاد مقدس به عنوان فرزندان انقلاب تحت زعامت ولایت امر به پاسداری از نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخته اند و در شکست ابهت استکبار جهانی در حماسه دفاع مقدس نقش استراتژیکی ایفا کرده اند و سپاه در هشت سال دفاع مقدس با تقدیم هزاران پاسدار عاشق شهادت جانانه از انقلاب اسلامی دفاع کرده است و این غیور مردان با حضور توانمند و کارآمد در عرصه پیکار با متجاوزین و سازماندهی بسیج، مدیریت جنگ را در دست گرفته و حماسه های بی بدیل را آفریدند که برای همیشه در تاریخ این سرزمین سند افتخار و سرافرازی می باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به عملکرد سپاه بعد از حماسه دفاع مقدس تصریح کرد: پاسداران انقلاب اسلامی پس از پیروزی در دفاع مقدس به بهای جانفشانی و تقدیم شهدای پرافتخار، در تمامی عرصه ها میدان دار و پیشتاز بوده اند،پاسداران پس از حماسه دفاع مقدس ضمن حفظ هوشیاری در برابر دشمنان و قدرت های جهانی به امر سازندگی و بازسازی کشور در عرصه های اقتصادی، عمرانی و توسعه پرداخته اند و در سایه خلاقیت ها و نوآوری ها و تلاش های فراوان در زمره پیشتازان نمونه عرصه سازندگی قرار گرفته اند.

حسن کاملی فر در ادامه افزود: امروزه با راه اندازی مراکز تداوم آموزش های عقیدتی سیاسی در استان ها و اعزام پرسنل کادر و وظیفه به این مراکز شاهد تحول عظیم فرهنگی معنوی در مجموعه سپاه هستیم.

وی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی گام های اساسی در امر تقویت عقیدتی سیاسی مجموعه سپاه برداشته شده است گفت: از ابتدای امسال دوره های عقیدتی سیاسی برای کادر رسمی و وظیفه با بکار گیری تجهیزات جدید و روش های نوین در مرکز استان راه اندازی شده است که در این دوره های ده روزه پرسنل کادر با حضور در این آموزشگاه ها در دوره های پیشرفته عقیدتی سیاسی شرکت می نمایند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا بصیرت و حفظ معنویت را شاخصه اصلی مجموعه سپاه دانست و افزود:بی شک رمز موفقیت پاسداران، همانا معنویت و ایمان آنان می باشد نه ابزار و ادوات مادی، همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند:« قوام و شخصیت سپاه به معنویت این نهاد انقلابی بستگی دارد» امید آن داریم که سپاه به عنوان اسوه ایمان و تقوا در کشور به لطف حضرت حق بتواند این انقلاب را به عنوان امانت الهی در سایه ولایت به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی عصر (عج) بسپارد.