فولاد اقلید ظرف چهار سال بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی شهپری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این طرح فولادی در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد، افزود: اجرای این طرح از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان فارس است که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار برای اجرای طرح 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد کرد، گفت: دولت نیزبا اختصاص تسهیلات ارزی و ریالی از اجرای طرح حمایت می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن فارس افزود: اجرای این پروژه علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای حدود 800 نفر، نقش مهمی نیز در تحول اقتصادی منطقه اقلید ایفا خواهد کرد.

به گفته شهپری محل اجرای زمین این طرح از سوی سرمایه گذاران مشخص و تعیین شده است.

وی همچنین با بیان اینکه طرح فولاد اقلید به شیوه احیای مستقیم ایجاد خواهد شد، گفت: با بهره برداری از این طرح سالانه 1.5 میلیون تن شمش فولاد تولید خواهد شد ضمن اینکه دولت نیز تامین مواد اولیه این طرح فولادی شامل سنگ آهن را متعهد شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن فارس همچنین با اشاره به اینکه برای اجرای طرح فولاد فسا که ظرفیت تولید سالانه 1.5 میلیون تن شمش فولاد را دارد به دنبال سرمایه گذار مناسب هستیم، اضافه کرد: سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به سازمان صنایع و معادن فارس دراین زمینه اعلام آمادگی کنند.

اقلید در شمال استان فارس قرار دارد.