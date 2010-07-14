به گزارش خبرنگار مهر در ادامه سلسله نشستهای درس گفتارهایی در فلسفه دین، دومین نشست "الهیات و مسئله شر" صبح روز چهارشنبه 23 تیرماه 1389 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

دکتر عبدالله نصری نخستین سخنران این نشست بود که با موضوع " مسئله شر در تفکر علامه محمد تقی جعفری" سخن می گفت.

وی با اشاره به اینکه برخی مباحث فلسفی ارتباط تنگاتنگی با حیات انسان دارد گفت: بسیاری از مباحث را نمی توان با استدلال محض مورد بررسی قرار داد. مسئله شر نیز این گونه است و باید دید علاوه بر استدلال از نقطه نظر اقناع نیز می توان این موضوع را بررسی کرد یا نه.

وی با اشاره به اینکه علامه جعفری یکی از متفکران اساسی در تاریخ تفکر اسلامی است گفت: بحث معنای زندگی از دهه 40 برای ایشان مهم بود و ایشان لااقل سه اثر مهم در این زمینه نگاشته است. در بحث عدل الهی نیز علامه جعفری سئوال را ریشه‌یابی می کند و به این مسئله می پردازد که آیا طرح پرسش همه انسانها در این رابطه یکسان هست یا نه و آیا این مسئله به تفکر، ذهنیت و روحیات اشخاص ارتباط دارد یا ندارد.

وی تصریح کرد: علامه در بحث عدل الهی و مسئله شر تفکر، ذهنیت و روحیات اشخاص را موثر می داند.

نصری خاطر نشان کرد: این مسئله برای ایشان سه ضلع خدا، انسان و جهان را شامل می شود. خداوند آفریدگار انسان و جهان است بنابراین این سئوال مطرح می شود که اگر خداوندی را که قادر مطلق و خالق انسان و جهان است در نظر بگیریم چرا شرور را از بین نمی برد. در ضلع دوم یعنی جهان این بحث مطرح می شود که شرور را چگونه باید تعبیر کرد. در مورد ضلع سوم یعنی انسان مسئله در دو بعد مورد نظر قرار می گیرد؛ یکی شرهایی که مربوط به خود انسان است مثل معلولیتی که انسان می تواند به آن مبتلا شود و دیگری خود انسان مد نظر است که می خواهد به تجزیه و تحلیل بپردازد بنابراین انسان خودش درباره مسئله شر پرسش می کند می کوشد به این پرسش پاسخ دهد .

وی با اشاره به موضوع خدا در این بحث گفت: مهمترین نکته در اینجا این است که ما چه تصویری از خدا داریم. علامه همواره روی این نکته تاکید می کرد که مشکل بسیاری از متفکران غربی این است که تفسیر درستی از خدا ندارند. نکته مهم در اینجا این است که در مسئله شرور هیچ گونه غرض ورزی در کار نبوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: معرفت‌شناسی علامه جعفری معرفت شناسی خام نیست. ایشان به معرفت شناسی انتقادی اعتقاد دارد. اگر این مسئله پذیرفته شود که معرفت به جهان با خود جهان متفاوت است آن گاه با احتیاط بیشتر درباره جهان سخن گفته خواهد شد. علاوه بر این پذیرش قانونمندی و نظم جهان و چگونگی این قانونمندی و نظم در ذهن ما، تعیین کننده رویکرد ما به این بحث است.

وی افزود: "سهم انسان" از مسئله نظم خداوند و فعل الهی در مواجهه با شر بسیار مهم است چرا که دستگاه معرفت شناسی ما یک دستگاه معرفت شناسی محض نیست و بنابراین باید توجه داشت که کل ساختار شخصیت ما در معرفت ما تاثیر دارد. اگر انسان درک مجردی داشته باشد و مسئله لذت و الم برای انسان مطرح نباشد مسئله شر هم برای وی مطرح نخواهد شد .

این پژوهشگر فلسفه دین ادامه داد: علامه جعفری عدالت را از نظر تیمورلنگ این گونه تلقی می کند که هیچ عاملی مانع راه وی نباشد اما یک انسان عاقل عدالت الهی را این گونه تعبیر می کند که حرکت و تکاپوی وی باید هماهنگ با نظام هستی باشد. بنابراین نوع نگاه افراد به مسئله شر ارتباط نزدیکی با ساختار ذهن و شخصیت آنها دارد.

نصری با اشاره به دو نکته مهم در مواجهه با شرور در جهان تاکید کرد: توجه به محدودیت فکر و نیز تصویری که انسان از حیات دارد در این مواجهه بسیار مهم است .

وی در پایان گفت: علامه جعفری یک بار به آسایشگاه معلولین کودکان رفت. ایشان می گوید من ساعاتی رفتارهای این بچه های معلول را بررسی کردم و دیدم برخلاف آنچه ما گمان می کنیم که حیات بچه های معلول مختل است این مسئله برای خود آنها وجود ندارد لذا بحث اساسی علامه جعفری این بود که ما چون حیات را از دریچه نگاه خودمان تفسیر می کنیم نه از دریچه نگاه آن کسی که درگیر این حیات است مسئله شر برایمان مطرح می‌شود.