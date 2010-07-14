روحانیت نسخه شفابخشی برای مشکلات جامعه ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهرداد بذرپاش قبل از ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره ملی طلاب جوان برتر از روحانیون درخواست کرد تا برای تمامی دردهای جامعه نسخهای شفا بخش ارائه کنند تا هر مشکلی را بتوان بر اساس آن حل کرد.
وی ابراز داشت: شبکه اجتماعی روحانیت همواره در بسیج نیروهای مردمی موثر بوده است و در تارخ ما هر جا اتفاق بزرگی رخ داده روحانیت محوریت آن را بر عهده داشته است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم این پیشینه سنگین تاریخی، هم اکنون شاهد ظهور قدرتمند گذشته نیستیم و متأسفانه روحانیت در وضعیتی قرار دارد که حتی نشانی هم از نزدیک شدن آن فروغ در آینده هم دیده نمیشود.
بذرپاش تصریح کرد: معتقدم برای بازگشت به شرایط گذشته باید بر روی استعدادهای جوان حوزه بسیار کار کرد و در معرفی و تبلیغ این جوانان نهایت تلاش خود را به خرج داد چرا که با این حمایتها زمینه فعالیتهای قدرتمند آنها در آینده فراهم میشود.
برتری ما نسبت به غرب روحانیون هستند
وی ادامه داد: مزیت نسبی ما نسبت به غرب همین ولایت فقیه، روحانیت، حوزههای علمیه و قانون اساسی است و به غیر از این ویژگی دیگری نداریم.
رئیس سازمان ملی جوانان در ادامه با اشاره به حواث پس از انتخابات گفت: دشمن در این حوادث همین امور را هدف خود قرار داده بود و قصد داشت تمامی آنها را نابود کنند.
وی افزود: دشمن در دهه قبل هدف خود را قداست زدایی از اصول اخلاقی قرار داده بود و سعی میکرد بیحجابی و روابط دختر و پسر را گسترش دهد و در دهه فعلی نیز میخواهد اصل انقلاب و شاخصهای آن یعنی حکومت اسلامی و ولایت فقیه را حذف کند و اگر بتواند در سالهای باقی مانده از این دهه به اهداف خود برسد، در دهه بعد، انقلاب را به زمین خواهد زد.
بسیجیان و روحیانیون خندق انقلابند
بذرپاش تأکید کرد: البته دشمن در مسیر مدیریت تغییر فضای اجتماعی ایران با مقاومتهایی روبرو است که از مهمترین این نیروهای مقاوم میتوان به بسیجیان و طلاب و روحانیون اشاره کرد.
وی از بسیجیان و روحیانیون به خندق انقلاب تعبیر کرد و گفت: این نیروهای گرانقدر همچون خندقی هستند که دشمن هرگز نمیتواند از آنها عبور کند.
بذرپاش اظهار داشت: دشمن فکر میکند که نسل اول و دوم انقلاب پس از گذشت مدتی به دلیل کهولت سن از دور خارج خواهند شد و نسل سوم را هم میتواند با همنسلیهایشان خنثی کند.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این حملات دشمن باید خندق روحانیت را عمیقتر و عریضتر کنیم و به این منظور باید هم تعداد طلاب افزایش پیدا کند و هم بصیرت آنها را عمیقتر گردد.
بذرپاش در پایان با اشاره به فعالیتهای دبیر خانه همایش گفت: عزیزان این دبیرخانه برای سال اول کار بسیار سنگینی را انجام دادند چرا که هم وسعت کار زیاد بوده و هم نظرات مختلفی برای نحوه کار وجود داشته است.
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