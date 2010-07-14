هماهنگی با وزارت نفت برای ساخت هاب سوخت رسانی در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی ضمن تشریح برنامه ها و اهم اولویت های مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای 4 منطقه آزاد جنوب کشور از اتصال اروند به راه آهن سراسری عراق و هماهنگی با وزارت نفت برای ساخت مرکز سوخت رسانی به کشتی های عبوری در قشم خبر داد.

وی با اشاره به ساخت راه آهن چابهار و اتصال آن به راه آهن سراسری، این منطقه به مرکز ترانزیت کالا در جنوب شرق کشور تبدیل شود.

بقایی ساخت پل ارتباطی خلیج فارس را اصلی ترین برنامه مرکز برای منطقه آزاد قشم عنوان کرد و گفت: با ساخت این پل جزیره قشم هم از طریق زمین و هم بصورت ریلی به سرزمین اصلی متصل خواهد شد و بسیاری از مشکلات ترانزیتی این منطقه مرتفع خواهد شد.پ

وی تبدیل منطقه آزاد قشم را به مرکز ترانزیت کالا و ایجاد یک هاب سوخت رسانی از دیگر اولویت های کاری این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: برای احداث هاب سوخت رسانی در قشم هماهنگی با وزارت نفت به عمل آمده است تا کشتی های عبوری با استفاده از لوله های اتصال سوخت گیری کنند.



معاون رئیس جمهور همچنین در خصوص مدیریت دو گانه منطقه آزاد قشم و وزارت کشور گفت: با حضور استاندار هرمزگان در هیئت مدیره این منطقه امیدورایم مشکلات این چنینی مرتفع شود.



بقایی به برنامه مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد اروند پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر برای اتصال این منطقه به راه آهن سراسری عراق، 15 کیلومتر خط آهن نیاز است که با ایجاد این خط آهن ترانزیت کالاها از اروند به کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تسهیل خواهد شد.